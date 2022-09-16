Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей
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Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей

Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детейГлава Чечни Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на включение в санкционный список США членов его семьи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки», — заявил он. Кадыров напомнил, что Вашингтон «не гнушался лошадьми и конюхом», когда вводил против них санкции из-за связи с российским политиком.

Лидер республики отметил, что новые рестрикции вызваны отсутствием морали и логики в руководстве США

Министерство финансов США в четверг обновило санкционный список. В нем, помимо Кадырова, оказались его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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