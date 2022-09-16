Вадим Карасев

Глава Чечни Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на включение в санкционный список США членов его семьи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки», — заявил он. Кадыров напомнил, что Вашингтон «не гнушался лошадьми и конюхом», когда вводил против них санкции из-за связи с российским политиком.

Лидер республики отметил, что новые рестрикции вызваны отсутствием морали и логики в руководстве США

Министерство финансов США в четверг обновило санкционный список. В нем, помимо Кадырова, оказались его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова.