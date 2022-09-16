Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака
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Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака

Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака

Каждый человек проводит дома много времени. Даже если вы приходите домой только поспать, он все равно должен быть для вас местом силы, чтобы этот сон был максимально полезным и эффективным. Астрологи рассказали, что нужно сделать, чтобы пребывание дома было максимально приятным.


Ранее мы рассказывали об источниках силы: местах, людях и явлениях. Если все это эфемерно, то дом будет всегда готов принять вас и спасти от будничных невзгод и плохого настроения, поэтому старайтесь учитывать описанные ниже рекомендации.

Овен

Овнам нужно сделать так, чтобы как можно чаще приходилось смотреть на свои достижения. Нужно поставить на виду различные кубки, призы, грамоты. Также полезно будет повесить на стене фото с работы, если она приносит удовольствие. Всем Овнам, которые создают что-то своими руками, нужно почаще смотреть на плоды своих трудов.

Телец

Тельцам очень важно иметь в доме те аксессуары и мебель, которые будут создавать уют. Местом силы для Тельцов становится тот дом или квартира, в котором абсолютно все стоит там, где хочется им самим. Для этих людей важно, чтобы радовался глаз. Для этого нужно создавать всё под себя.


Близнецы

Первостепенная важность для Близнецов заключается в правильном выборе цветов. Чтобы дом стал местом силы, а интерьере должно быть много белого и серого цветов. Это лучшие цвета для людей данного Знака. Именно они провоцируют в них появление мотивации и жизненных сил.

Рак

Ракам в доме нужно располагать больше фотографий со своей семьей, второй половинкой, родителями. Любые вещи, которые напоминают о родственных или любовных связях, являются самым сильным магнитом удачи, счастья, ментального здоровья и мотивации.

Лев

Львам сделать из своего дома место силы помогут нестандартные приемы и решения в архитектуре и планировке. Львам нравится быть не как все, поэтому место силы для них — это дом, по приходу в который гостей они дружно говорят: «Ого, как тут классно».


Дева

Для Дев всё предельно просто. Чтобы дома было максимально приятно находиться, необходимо следить за порядком. Все должно лежать на своих местах и у всего должна быть практическая задача. Не зря же минимализм для большинства Дев является излюбленным стилем.

Весы

Весам для того, чтобы сделать из своего дома место силы, необходимо завести домашнее животное. Выбор может пасть как на кошку, так и на собаку. Главное, чтобы животное любило своего хозяина. Также Весам полезно иметь дома много растений. Точнее. Это полезно для всех, но для Весов вдвойне.

Скорпион

Скорпионам для того, чтобы дом был местом силы. Нужно жить повыше — минимум на пятом этаже. Также важно, чтобы в доме не было ширпотреба и старых ненужных вещей. Стиль квартиры или дома должен быть классическим. Без излишеств и без странных решений.

Стрелец

Стрельцам важен функционал в доме. Чтобы дом стал для них любимым местом и помогал восстанавливать энергетику с максимальной силой, нужно, чтобы из техники было только самое необходимое. Также эксперты в области астрологии советуют Стрельцам выбирать для квартиру по размеру. Тем, кто живет в одиночестве, лучше не покупать огромные хоромы, иначе энергия будет утекать прочь.

Козерог


Козерогам лучше быть поближе Земле, выбирая этаж пониже. Жить выше 4-5 этажа им точно не стоит. Из окна обязательно должен быть вид на деревья, парк. Больше зеленых цветов при виде из окна будут пробуждать в Козерогах силу, энергию, любовь и мотивацию.

Водолей

Квартира или дом Водолея не должны быть маленькими. Это должно быть помещение с хорошим освещением, с просторными комнатами. Если заработать на большую квартиру не получается, нужно выбрать правильную планировку с большой основной комнатой. Например, хорошим выбором станет студия.

Рыбы

Рыбам нужно окружать себя в своем доме вещами, которые вдохновляют их. Это могут быть картины, скульптуры. Не помешает также для создания благоприятной атмосферы использовать больше синих и фиолетовых тонов. Чтобы дом был местом силы, не стоит приглашать к себе домой токсичных и неприятных людей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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