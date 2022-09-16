Как выглядят сегодня 12 звёзд сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

В 90-е особое место в нашей культуре занимали зарубежные сериалы. Мы с трепетом и неподдельным интересом наблюдали за многосерийными историями и искренне болели за главных героев. Сериалы, порой, собирали у экрана телевизора буквально всю семью.

Одной из самых популярных в то время картин был «Дикий ангел», главные роли в котором исполнили Наталья Орейро и Факундо Арана. Об их любовном приключении, полном страсти и безумия, не забыли даже сегодня, несмотря на то, что с момента выхода его на телевидении прошло больше 20 лет. Давайте же теперь немного поностальгируем и посмотрим, как изменились наши любимые герои и как они выглядят сегодня.

Иво Ди Карло (Факундо Арана)

Обаятельный голубоглазый блондин Иво был любимчиков всех поклонниц теленовеллы. Арана, конечно, был известен и до съёмок в сериале «Дикий ангел». Однако роль принесла ему небывалый успех. Сегодня актёр ведёт обычную семейную жизнь. Он женат на модели Марии Сусини и воспитывает с ней троих детей.

Милагрос (Наталья Орейро)

Наталия Орейро, сыгравшая взбалмошную, но милую Милагрос, после выхода «Дикого ангела» проснулась знаменитой. Актриса стала известна далеко за пределами Южной Америки. Особенно популярен сериал был в России, Чехии и Израиле.

Вики Ди Карло (Вероника Вийера)

Лина «Бабочка» (Виктория Онетто)

Виктория Онетто в сыграла подругу Милагрес — служанку Аделину. Теперь девушка работает в аргентинском муниципалитете Авельянеда (провинция Буэнос-Айрес).

Глория (Габриэла Сари)

Рокки (Марсело Мацарелло)

Роль водителя Рокки стала для Марсело одной из самых ярких и запоминающихся. Сегодня актёр играет в театре, сериалах производства Netflix и Amazon, а ещё мелькает на телевидении.

Бобби (Пабло Новак)

Андреа (Мариана Ариас)

Главную соперницу Милагрес сыграла модель Мариана Ариас. Девушка изначально снималась для рекламных кампаний и журналов. Кинокарьеру завершила к 2005 году.

Пабло (Сегундо Сернадас)

Марта (Валерия Лорка)

Пилар (Флоренсия Ортис)

Пилар — лучшая подруга Виктории и бывшая возлюбленная главного героя Иво.

Серхио Коста — младший (Диего Сесар Рамос)

Во второй теленовелле актёр сыграл безответно влюблённого в Милагрес адвоката Серхио Косту. Брюнет с тяжёлым взглядом был невероятно востребован среди поклонниц сериала.

Больше двадцати лет прошло не только с момента выхода «Дикого ангела». Здесь вы можете посмотреть, как выглядят сегодня актёры кинотрилогии «Властелин колец», которая тоже имеет свою долгую и насыщенную историю.