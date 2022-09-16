Как выглядят сегодня 12 звёзд сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Как выглядят сегодня 12 звёзд сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

Как выглядят сегодня 12 звёзд сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

Как выглядят сегодня 12 звёзд сериала «Дикий ангел», который имел бешеную популярность в конце 90-х

В 90-е особое место в нашей культуре занимали зарубежные сериалы. Мы с трепетом и неподдельным интересом наблюдали за многосерийными историями и искренне болели за главных героев. Сериалы, порой, собирали у экрана телевизора буквально всю семью.

Одной из самых популярных в то время картин был «Дикий ангел», главные роли в котором исполнили Наталья Орейро и Факундо Арана. Об их любовном приключении, полном страсти и безумия, не забыли даже сегодня, несмотря на то, что с момента выхода его на телевидении прошло больше 20 лет. Давайте же теперь немного поностальгируем и посмотрим, как изменились наши любимые герои и как они выглядят сегодня.

Иво Ди Карло (Факундо Арана)

Обаятельный голубоглазый блондин Иво был любимчиков всех поклонниц теленовеллы. Арана, конечно, был известен и до съёмок в сериале «Дикий ангел». Однако роль принесла ему небывалый успех. Сегодня актёр ведёт обычную семейную жизнь. Он женат на модели Марии Сусини и воспитывает с ней троих детей.

Милагрос (Наталья Орейро)

Наталия Орейро, сыгравшая взбалмошную, но милую Милагрос, после выхода «Дикого ангела» проснулась знаменитой. Актриса стала известна далеко за пределами Южной Америки. Особенно популярен сериал был в России, Чехии и Израиле.

Вики Ди Карло (Вероника Вийера)

Лина «Бабочка» (Виктория Онетто)

Виктория Онетто в сыграла подругу Милагрес — служанку Аделину. Теперь девушка работает в аргентинском муниципалитете Авельянеда (провинция Буэнос-Айрес).

Глория (Габриэла Сари)

Рокки (Марсело Мацарелло)

Роль водителя Рокки стала для Марсело одной из самых ярких и запоминающихся. Сегодня актёр играет в театре, сериалах производства Netflix и Amazon, а ещё мелькает на телевидении.

Бобби (Пабло Новак)

Андреа (Мариана Ариас)

Главную соперницу Милагрес сыграла модель Мариана Ариас. Девушка изначально снималась для рекламных кампаний и журналов. Кинокарьеру завершила к 2005 году.

Пабло (Сегундо Сернадас)

Марта (Валерия Лорка)

Пилар (Флоренсия Ортис)

Пилар — лучшая подруга Виктории и бывшая возлюбленная главного героя Иво.

Серхио Коста — младший (Диего Сесар Рамос)

Во второй теленовелле актёр сыграл безответно влюблённого в Милагрес адвоката Серхио Косту. Брюнет с тяжёлым взглядом был невероятно востребован среди поклонниц сериала.

Больше двадцати лет прошло не только с момента выхода «Дикого ангела». Здесь вы можете посмотреть, как выглядят сегодня актёры кинотрилогии «Властелин колец», которая тоже имеет свою долгую и насыщенную историю.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по
В Госдуму внесли два законопроекта, направленные на противодействие экстремизму
В Госдуму внесли два законопроекта, направленные на противодействие
Подборка забавных твитов обо всем - 16. 09. 2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 16. 09. 2022 (15 фото)
Авторы Slime Rancher подтвердили, что игра скоро покинет Game Pass
Авторы Slime Rancher подтвердили, что игра скоро покинет Game Pass
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе
Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом
Tekken 8 разрабатывается на Unreal Engine 5 «с нуля» — первые детали
Tekken 8 разрабатывается на Unreal Engine 5 «с нуля» — первые детали
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)
Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных
Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных
Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем
Ивлеева объяснила частые встречи с бывшим мужем
Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН
Блинкен назвал Россию главным нарушителем хартии ООН
Музей НАТО рассказал о нестандартных методах борьбы США с Венесуэлой
Музей НАТО рассказал о нестандартных методах борьбы США с Венесуэлой

Топ на сегодня

В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России
В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России
Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за индейцев
Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за
Лучше Романец? Евгения Феофилактова прониклась симпатией к новой девушке Антона Гусева
Лучше Романец? Евгения Феофилактова прониклась симпатией к новой
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая

Еще по теме

Наталья Орейро возвращается на телеканал «Ю»
Наталья Орейро возвращается на канал «Ю»
Наталья Орейро поразила фигурой в прозрачном платье
Сильно постаревшая Наталия Орейро огорчила поклонников (ФОТО)