Канье Уэст открыл частную школу стоимостью 15 тысяч долларов в год

Вадим Карасев

Рэпер Канье Уэст открыл частную христианскую школу стоимостью 15 тысяч долларов в год

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст открыл частную христианскую школу. Об этом сообщает DailyMail.

Стоимость обучения в школе артиста «Академия "Донда"», названной в честь его матери, будет составлять 15 тысяч долларов в год (836 тысяч рублей), однако на сайте учреждения заявлено, что «заявку могут подать все, независимо от финансового положения». По информации издания, это означает, что до половины учеников смогут обучаться бесплатно и получать стипендии.

Семьи зачисленных в учреждение детей будут обязаны подписать соглашение о неразглашении.

Сообщается, что школа Уэста вмещает в себя до ста учеников возрастом от 5 до 18 лет, по 12 человек в одном классе. В учреждении исполнитель, согласно информации на сайте, собирается воспитывать «новое поколение лидеров».

В «Академии "Донда"» будут преподавать математику, английский язык, искусство и естественные науки, в ней также будут предусмотрены регулярное христианское богослужение и два обязательных «класса обогащения». К таким классам относятся изобразительное искусство, кино, иностранный язык, хор и паркур.

Ранее американский певец Джон Ледженд рассказал о том, что перестал поддерживать дружеские отношения с Канье Уэстом из-за разных политических взглядов.