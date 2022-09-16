Катя Гордон призналась, что мужа считали ее отцом

Ведущая Катя Гордон заявляет, что всего добилась сама. Многие думают, что Катя Гордон стала популярной благодаря бывшему мужу Александру. Но юрист признается: это не так. Всего в жизни она добилась сама. 41-летняя Катя Гордон решила развенчать несколько мифов о себе. Телеведущая признается, что до сих пор за ней тянется шлейф бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона, хотя они развелись много лет назад. Большинство людей думают: именно он сделал экс-супругу знаменитой. Но юрист имеет свою точку зрения на этот счет. «На радио меня позвал Геннадий Бачинский. Мы встретились с ним как-то, он сказал: «Ты такая прикольная, а мы переформатируем «Маяк», давай к нам. Это были мои первые постоянные деньги», — сообщила Гордон. Что касается брака с Александром, то она вспоминает о нем с улыбкой. Блондинка не считает, что бывший муж чем-то сильно помог ей, но при этом он не мешал ей развиваться — на тот момент это было важно.«Во время брака с ним я пару раз сидела в эфире канала М1. Мы были все такими клоунми при мудрейшем», — вспоминает Екатерина. Больше того, у Гордон есть много забавных историй, связанных с бывшим мужем — многие даже подумать не могли, что он ее супруг, думали — отец. «Сати Казанова, встречая меня, все время передавала привет папе, искренне думая, что Саша — мой отец», — с улыбкой вспоминает юристка. Несколько человек удивлялись, когда узнавали правду, и говорили: «Вы так похожи! У вас лоб одинаковый». В итоге пара распалась через несколько лет после брака. «Мы вообще не давали никаких масштабных интервью на темы личной жизни, вообще не пиарились. Многие только недавно провели параллель между мной и Сашей», — сказала звездный адвокат «Teleprogramma.pro».