Катя Гордон призналась, что мужа считали ее отцом
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Катя Гордон призналась, что мужа считали ее отцом

Катя Гордон призналась, что мужа считали ее отцом
Ведущая Катя Гордон заявляет, что всего добилась сама. Многие думают, что Катя Гордон стала популярной благодаря бывшему мужу Александру. Но юрист признается: это не так. Всего в жизни она добилась сама. 41-летняя Катя Гордон решила развенчать несколько мифов о себе. Телеведущая признается, что до сих пор за ней тянется шлейф бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона, хотя они развелись много лет назад. Большинство людей думают: именно он сделал экс-супругу знаменитой. Но юрист имеет свою точку зрения на этот счет. «На радио меня позвал Геннадий Бачинский. Мы встретились с ним как-то, он сказал: «Ты такая прикольная, а мы переформатируем «Маяк», давай к нам. Это были мои первые постоянные деньги», — сообщила Гордон. Что касается брака с Александром, то она вспоминает о нем с улыбкой. Блондинка не считает, что бывший муж чем-то сильно помог ей, но при этом он не мешал ей развиваться — на тот момент это было важно.
«Во время брака с ним я пару раз сидела в эфире канала М1. Мы были все такими клоунми при мудрейшем», — вспоминает Екатерина. Больше того, у Гордон есть много забавных историй, связанных с бывшим мужем — многие даже подумать не могли, что он ее супруг, думали — отец. «Сати Казанова, встречая меня, все время передавала привет папе, искренне думая, что Саша — мой отец», — с улыбкой вспоминает юристка. Несколько человек удивлялись, когда узнавали правду, и говорили: «Вы так похожи! У вас лоб одинаковый». В итоге пара распалась через несколько лет после брака. «Мы вообще не давали никаких масштабных интервью на темы личной жизни, вообще не пиарились. Многие только недавно провели параллель между мной и Сашей», — сказала звездный адвокат «Teleprogramma.pro».
# Шоу-бизнес Гордон Катя
По материалам: z-aya

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