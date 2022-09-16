Клава Кока прокомментировала скандал после выступления во Владивостоке

Вадим Карасев

Певица Клава Кока прокомментировала скандал, который начался после ее выступления на фестивале во Владивостоке. Так, певицу обвинили в том, что она выступала перед тем в коротком платье и пела нецензурные песни рядом с церковью. Пожаловались на нее родители несовершеннолетних зрителей. Клава Кока решила прояснить ситуацию и записала видеообращение, которое опубликовала в инстаграме*. Если честно, то изначально это было похоже на какую-то шутку, но сейчас уже переходит все границы. Она отметила, что не видела церковь и не знала о том, что она там есть, и приложила видео со своего выступления. Кроме того, певица добавила, что локацию для выступления выбирает не она. Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела, и не знала, что она там находится. Артист не выбирает место нахождения сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе оскорбить веру любой конфессии. Клава Кока добавила, что, хотя в некоторых из ее песен есть резкие слова, на выступлениях она их не поет, исполняя цензурную версию. У меня есть песни, в которых есть какие-то колкие фразы, но для городских мероприятий у меня есть цензурные версии песен — я не пропеваю в микрофон какие-то фразы. Также для каждого концерта существует заранее согласованный с организаторами трек-лист, и на данном мероприятии во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы, поэтому я пела все свои хиты.

Певица отметила, что ее лейбл будет разбираться с этой историей.

До последнего не хотела это комментировать, но абсурд набирает обороты. Мой лейбл подаст заявление в суд в прокуратуру, чтобы виновные отвечали по закону. А я продолжу нести в этот мир свет и позитив. Ранее инцидент также прокомментировал директор певицы, который отметил, что Кока не в первый раз выступает на фестивалях, и проблем никогда не было. Он добавил, что у него подопечной прекрасная репутация, а все ее песни добрые и цензурные.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова