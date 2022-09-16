Клава Кока прокомментировала скандал после выступления во Владивостоке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клава Кока прокомментировала скандал после выступления во Владивостоке

Клава Кока прокомментировала скандал после выступления во Владивостоке

Певица Клава Кока прокомментировала скандал, который начался после ее выступления на фестивале во Владивостоке. Так, певицу обвинили в том, что она выступала перед тем в коротком платье и пела нецензурные песни рядом с церковью. Пожаловались на нее родители несовершеннолетних зрителей. Клава Кока решила прояснить ситуацию и записала видеообращение, которое опубликовала в инстаграме*. Если честно, то изначально это было похоже на какую-то шутку, но сейчас уже переходит все границы. Она отметила, что не видела церковь и не знала о том, что она там есть, и приложила видео со своего выступления. Кроме того, певица добавила, что локацию для выступления выбирает не она. Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела, и не знала, что она там находится. Артист не выбирает место нахождения сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе оскорбить веру любой конфессии. Клава Кока добавила, что, хотя в некоторых из ее песен есть резкие слова, на выступлениях она их не поет, исполняя цензурную версию. У меня есть песни, в которых есть какие-то колкие фразы, но для городских мероприятий у меня есть цензурные версии песен — я не пропеваю в микрофон какие-то фразы. Также для каждого концерта существует заранее согласованный с организаторами трек-лист, и на данном мероприятии во Владивостоке нас не просили исключать какие-то песни из программы, поэтому я пела все свои хиты.

Певица отметила, что ее лейбл будет разбираться с этой историей.

До последнего не хотела это комментировать, но абсурд набирает обороты. Мой лейбл подаст заявление в суд в прокуратуру, чтобы виновные отвечали по закону. А я продолжу нести в этот мир свет и позитив. Ранее инцидент также прокомментировал директор певицы, который отметил, что Кока не в первый раз выступает на фестивалях, и проблем никогда не было. Он добавил, что у него подопечной прекрасная репутация, а все ее песни добрые и цензурные.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Принц Гарри станет королем. Предсказания Нострадамуса, указавшие дату смерти Елизаветы II
Принц Гарри станет королем. Предсказания Нострадамуса, указавшие дату
По Games With Gold стали доступны бесплатно еще 2 игры
По Games With Gold стали доступны бесплатно еще 2 игры
Популярный комик раскрыл разницу между Москвой и другими регионами
Популярный комик раскрыл разницу между Москвой и другими регионами
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
Фил Спенсер: про возможность повышения цен на Xbox и новые покупки студий
Фил Спенсер: про возможность повышения цен на Xbox и новые покупки
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Тигра
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Тигра
Новое обновление "убивает" камеры смартфонов Xiaomi
Новое обновление "убивает" камеры смартфонов Xiaomi
Начинаем готовиться к выходным с коктейлем "до свидания"
Начинаем готовиться к выходным с коктейлем "до свидания"
Россиян предупредили об опасности бездумных «галочек» в интернете
Россиян предупредили об опасности бездумных «галочек» в интернете
В России идет шестая волна заболевания: какие симптомы у нового штамма Covid-19
В России идет шестая волна заболевания: какие симптомы у нового
Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом
Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая

Топ на сегодня

Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России
Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить
В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans

Еще по теме

Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
Клава Кока уверена, что ее заказали
Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
Клава Кока угодила в скандал во Владивостоке