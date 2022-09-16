Когда отмечается церковный праздник Воздвижение Креста Господня 2022, его суть и запреты
Суть, традиции и запреты праздника Воздвижения Креста Господня помогут понять, что в этот день можно делать, а чего нельзя. Он является одним из 12 главных в христианстве и празднуется 27 сентября.
История появления праздника Воздвижение Креста Господня
Старые предания гласят следующее: в 326 году императрица Елена направилась на поиски святынь в Иерусалим, где были проведены раскопки и найдены три креста. На одном из них распяли Иисуса, и чтобы узнать, на каком именно, их по очереди прикладывали к больной женщине. Один из них ее исцелил, это был как раз крест Иисуса.
На том месте, где были обнаружены кресты, возвели храм, и было принято решение установить праздник Воздвижение Креста Господня. С тех самых пор закрепилась традиция ежегодно отмечать его 27 сентября. Он является символом святой победы над несправедливостью и злом.
Спустя время крест украли, и о нем ничего не было известно, но, вероятнее всего, его разделили на много разных частиц и развезли по всему миру.
Традиции праздника Воздвижение Креста Господня
В праздничный день и еще на протяжении недели после него в храмах проводятся богослужения. Каждый православный верующий может прийти в храм, чтобы помолиться у образа святого. На это время устанавливают символ Животворящего Креста. Все могут приложиться к святыне. В это время можно попросить здоровья, защиты от злых сил, а также благополучия.
Те, у кого нет возможности отправиться в храм, могут помолиться у себя дома. Самое главное, чтобы при этом были чистые помыслы у человека. Вечером можно собраться в кругу семьи и отметить праздник. Желательно, чтобы на столе в этот день стояли только постные блюда.
Что можно и нельзя делать в Крестовоздвижение
В праздничный день действует строгий пост, поэтому запрещено есть пищу животного происхождения. Тот, кто нарушит его, сильно согрешит.
В день Воздвижения запрещается делать следующее:
- ругаться;
- сквернословить;
- завидовать;
- мстить;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- ходить в лес;
- выполнять работу по дому;
- заниматься рукоделием;
- приступать к новому делу;
- заниматься тяжелым физическим трудом.
Раньше люди опасались нечисти и змей, которые, согласно поверьям, выползают в этот день. Именно поэтому все старались закрывать сараи и отверстия в подполье, чтобы ничто не смогло попасть в здание.
В праздничный день поощряется оказание помощи нуждающимся. Этот день желательно провести в кругу родных и близких людей.
Приметы дня
На Руси день Воздвижения считали последним днем бабьего лета. В этот день осень берет бразды правления в свои руки.
Раньше люди уделяли особое внимание приметам, главные из них говорят о следующем:
- ясный и солнечный день укажет на позднюю зиму;
- если птицы улетают в теплые края, то зима будет суровой и морозной;
- резкое похолодание в утреннее время указывает на раннюю весну.
Наши предки старались в этот день окропить свое жилище святой водой и нарисовать крестики. Крест, который сделан из рябиновых веточек, будет служить оберегом и защищать дом от напастей.