"Когда тебе желают смерти дети - это страшно": Долина пожаловалась на угрозы фанатов Вали Карнавал

Вадим Карасев

Год назад случился скандал на Youtube-шоу "Музыкалити", в ходе которого Лариса Долина раскритиковала вокальные способности Вали Карнавал. После этого исполнительница хита "Погода в доме" столкнулась с хейтом со стороны фанатов тиктокерши. 67-летняя певица откровенно рассказала, как смогла пережить травлю в соцсетях.

Лариса Долина, являющаяся заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК, в "Музыкалити" жестко отчитала молодую коллегу.

"Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты сейчас спела эту очень простую распевку и вообще ни в одну ноту не попала. Это для меня какой-то паноптикум. Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает. Я не хочу, чтобы ты меня понимала, я хочу, чтобы ты приняла то, что я говорю. Что образование важно, поверь мне. Здесь одна правда: либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе", - сказала тогда артистка тиктокерше.



Однако поклонники Вали Карнавал принялись защищать своего кумира в соцсетях, обрушившись на раскритиковавшую ее Ларису Долину. Последней после этого пришлось уйти из соцсетей.

"Страшно было читать не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти, я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети - это страшно. Поэтому я на какое-то время ушла из социальных сетей. Конечно, бесполезно ждать понимания от подростков, которые воспитаны совершенно по-другому, у которых почему-то совершенно другие ценности. Их родители не обращают внимания на то, куда они ходят, что слушают, что читают, с кем дружат. И, к сожалению, сегодня очень большой пласт таких подростков", - признается Лариса Долина изданию Teleprogramma.pro.

Сама Валя Карнавал пыталась дать отпор разнесшей ее вокальные способности певице, заявив, что стандарты меняются. "Мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад — уже не будет. Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени?" - задавала риторический вопрос молодая артистка.

Долина прокомментировала подарок Вали Карнавал

После конфликта с Долиной Валя Карнавал решила отправить ей подарок - гитару укулеле с автографом. Певица поблагодарила тиктокершу за милый подарок.

Да, я очень благодарна Вале, что она прислала мне такой шутливый подарок. Не знаю, что она имела в виду, зачем она мне это отправила. Притом не только мне, а еще Саше Панайотову и еще кому-то. Дай бог ей здоровья, пусть она живет и процветает. Но от своих слов не отказываюсь. Для того чтобы развиваться, нужно все-таки как-то учиться. Необязательно поступать в музыкальное училище или школу, можно обучаться и дома. Сейчас все доступно в интернете. Вот как-то так.

В то же время Лариса Долина заявила, что не стала бы петь дуэтом с Валей Карнавал, а также с Ольгой Бузовой.

67-летняя певица Лариса Долина