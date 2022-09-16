Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный, что можно попросить в церкви, когда очень нужно
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Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный, что можно попросить в церкви, когда очень нужно

Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный, что можно попросить в церкви, когда очень нужно

Издавна православные христиане привыкли просить помощь у святых, отправляясь в церковь помолиться. Известно, что святые отзываются на разные просьбы, поэтому и обращаться к ним желательно перед соответствующей иконой.

У какого святого просить наставления на путь истинный

Апостол Матфий является первым святым в христианстве. После того, как Христос воскрес, Матфия избрали по жребию вместо Иуды. С проповедями он обошел Иудею, Македонию и Сирию, побывал в многих странах. После своего длительного похода вернулся снова в Иудею, где принял мученическую смерть.

Местные священники отправили мученика на казнь – его забили камнями. При жизни мученик проявлял чудесные таланты. Как-то раз он выпил напиток из чаши с ядом, которую ему подали язычники. От яда у него должно было пропасть зрение. Но вместо этого он смог исцелить узников тюрьмы, которые ранее стали слепыми.


Матфий умел незаметно выбираться из заключения. Как-то раз к нему пришла толпа народа, чтобы казнить его. Однако пред ними образовалась яма, в которую все и упали.

Сейчас Матфию принято молиться, если человек сбился со своего жизненного пути. Считается, что большую силу имеет родительская молитва. О вразумлении также молятся Спиридону Тримифунтскому. Его также просят помощи те, кого замучила бедность и жизнь без собственного жилья.

Кому из святых молиться о защите путешественников

Большим уважением среди православных христиан пользуется Николай Мирликийский, которого на Руси именовали Божьим Угодником. Он является покровителем людей, которые отправились в дорогу. Можно даже сказать, что помогает людям, которые просто возвращаются домой с работы.


Это связано с чудом, явленным Николаем в Средиземном море на тонущем судне. Моряки, чье судно заливало водой, начали все вместе молиться и просить спасения у Николая. Вдруг он явился прямо к ним, прокричал, что пришел избавить всех от смерти, после чего море успокоилось.

Поэтому с давних времен на Руси было принято возводить у дорог храмы и часовни в честь Николая. Каждый чиновник, которого отправил правитель с важным поручением, паломник и даже бродяга мог войти в храм и попросить, чтобы в пути не случилось ничего плохого.

У какого святого попросить здоровья

Об исцелении от самых тяжелых болезней издавна принято молиться Пантелеймону, который при жизни исцелял людей. Известно, что сейчас его мощи находятся в монастыре на святой горе Афон. А Москве есть частица мощей в Зачатьевском женском монастыре.


О здравии можно попросить Луку Войно-Ясенецского, который обитал в 20 веке, был архиепископом и выдающимся хирургом. Ему также можно помолиться о раненых воинах. О тех, кто пребывают в лихорадке, принято молиться митрополиту Алексию.

У святого Антипа можно попросить избавления от зубных болей. Чтобы избавиться от онкологического заболевания, молятся Богородице перед иконой «Всецарица». Известно, что во многих онкологических центрах эта икона в часовнях установлена на главном месте.

Какой святой поможет избавиться от пьянства и блуда

Избавления от пагубной зависимости просят у Богородицы перед иконой «Неупиваемая чаша», где Дева показана с младенцем, который стоит в чаше для причастия. История не сохранила имя алкоголика из Тамбова, благодаря которому была обретена икона.


Известно, что к ветерану войны, у которого не было ног, спустилась Богородица, и обещала избавить его от зависимости, если он отправится в Серпухов, в ее монастырь и отыщет чашу. Мужчина чуть ли не ползком, без денег в кармане, проделал длинный путь.

В храме он нашел неприметную икону, на обратной стороне которой была надпись «Неупиваемая чаша». С того самого времени перед этом образом зависимые люди просят исцеления от пагубной привычки.

Избавления от греха и блуда можно попросить у Марии Египетской. Она является блудницей, которая занималась грехом не для обогащения, а ради удовольствия. Как-то раз она была потрясена тем, что ангелы не пустили ее в церковь для поклонения Кресту Животворящему. Уверовав, отправилась в пустыню, где в молитве провела остаток своей жизни.

# Общество Неопознанное
По материалам: rsute

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