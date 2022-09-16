Ксения Собчак сосала, так будет сосать дальше, заявила Скабеева
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Ксения Собчак сосала, так будет сосать дальше, заявила Скабеева

Ксения Собчак сосала, так будет сосать дальше, заявила Скабеева
Ольга Скабеева сцепилась с журналисткой и ведущей Ксенией Собчак. Ксения Собчак не только ведет новости и авторское шоу на YouTube, но и активно высказывается на злободневные темы в личном Telegram-канале. С мнением телеведущей соглашаются далеко не все. К примеру, об умозаключениях Ксюши резко высказывается журналистка Ольга Скабеева. «Ну какие же тупые, Боже! В эфире шоу «60 минут» показали, как королева Елизавета II кормит порабощенных детей Африки и бросает еду на землю. А дорогая моя Ольга Скабеева на это говорит, мол, посмотрите, на кадрах молодая Елизавета. Ольга, это видео снято за 27 лет до рождения Елизаветы. Это работа 1899 года французского кинорежиссера Габриэля Вейра, где показан период протектората Аннам — французской колонизации Индокитая. И две женщины на кадрах — это мать и дочь генерал-губернатора. И бросают они деньги. То есть там: не Елизавета, не еда. Тупицы», — посетовала 40-летняя телеведущая в своем Telegram-канале.
Ответ Ольги не заставил себя долго ждать. Журналистка подчеркнула, что любой человек имеет право на ошибку. «Собчак! Ирак-то с Ираном больше не путаешь? В любой большой редакции люди совершают ошибки. И в нашей — самой лучшей — тоже, конечно. Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Упал, поднялся, вытер пот со лба, побежал вперед. Пять часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это, дорогая моя тамада. Так работают репортеры. Так работает самая популярная программа в огромной стране. Мы журналисты. Рассказываем, что происходит на фронте. А ты как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно», — подчеркнула 37-летняя Скабеева в личном блоге. Теперь остается догадываться, как на выпад Ольги отреагирует Ксения, которая, к слову, давно привыкла к критике в свой адрес. «Я вызываю противоречивые чувства у людей. И это хорошо. Если бы не было этого, интерес ко мне был бы невелик, и мне бы меньше предлагали работы», — как-то откровенничала телезвезда.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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