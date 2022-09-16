Кто заменил Владимира Сунгоркина на посту главного редактора «Комсомольской правды»

Трагическая смерть Владимира Сунгоркина стала неожиданностью для всего коллектива легендарной газеты «Комсомольская правда». После похорон объявила имя врио главреда.

Сообщается, что врио главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» станет Олеся Носова. Ранее она занимала пост первого замглавного редактора, а также работала шеф-редактором и издателем сайта.

Для «Комсомольской правды» Олеся человек родной. Она пришла работать в газету в 1994 году в качестве корреспондента и за эти годы дослужилась до первого зама. Носова является лауреатом многих премий. Например, лучший «Медиаменеджер», а также премия правительства России. От Союза журналистов она получила благодарность за развитие региональной журналистики.

В 2022-м ей присудили звание «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» за развитие сайта «Комсомольской правды» в российском сегменте интернета.

Отметим, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер на 69-м году жизни 14 сентября. В это время он с командой был в экспедиции в Приморье, где собирал материалы для новой книги. У легенды отечественной журналистики случился инсульт, его не смогли спасти. Похороны Сунгоркина прошли 16 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.