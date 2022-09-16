Лариса Андерсен рассказала, чего ожидать от Луны в Близнецах 2022
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Лариса Андерсен рассказала, чего ожидать от Луны в Близнецах 2022

Лариса Андерсен рассказала, чего ожидать от Луны в Близнецах 2022
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз до восемнадцатого числа. Луна в знаке зодиака Близнецы с 23:16 15-ого по 10:59 18-ого (время московское). ♊Переход  Луны в знак Близнецы влияет на людей таким образом, что они становятся очень активными, деятельными, энергичными. Эмоции так же преобладают в этот период, однако они неглубокие, поверхностные. Тем не менее, реакция на некоторые события может быть очень бурной, потому что настроение становится переменчивым и неустойчивым, усиливается эмоциональная восприимчивость. Будьте особенно внимательны к деталям и мелочам в этот период, велика вероятность ошибок из-за невнимательности. А так же выделяйте больше времени на запланированные дела, так как повышена вероятность опозданий. ✅ Благоприятное время для краткосрочных дел. Хорошо идут деловые контакты, переговоры, совещания, командировки и поездки. Хорошо работать с документами, бумагами и письмами, выступать перед аудиторией и сдавать экзамены, так как это благоприятное время для учебы, научной, творческой, интеллектуальной работы. В это время можно заключать договоры, подписывать контракты, производить финансовые операции, собирать данные, менять работу и переезжать. Хорошо заниматься коммерцией, не связанной с семьей и и имуществом. ❌Некое поверхностное отношение к текущим делам может привести к неспособности углубленно и вдумчиво заниматься насущными проблемами, часто возникает желание менять один род занятий на другой, обратите на это внимание. Не спешите, старайтесь быть более усидчивым. В этот период лучше отложить долгосрочные дела, требующие пристального внимания, и заниматься текучкой. Не стоит совершать крупные покупки (недвижимость, автомобили, мебель и т.п.), начинать долгосрочные проекты. ❤️ Людей тянет к общению, поэтому данное время подходит для знакомств, встреч, свиданий, походов в кафе. Однако может оказаться, что новые знакомства окажутся не нужны в дальнейшем.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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