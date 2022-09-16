Лучше Романец? Евгения Феофилактова прониклась симпатией к новой девушке Антона Гусева

Разведясь с Викторией Романец, Антон Гусев стал встречаться со стилистом по волосам Яной Герштейн. Первая жена Антона — Евгения Феофилактова впервые высказалась о новом любовном увлечении экс-супруга.

Если Викторию Женя откровенно ненавидела, то к Яне относится нейтрально. Феофилактовой лишь важно, чтобы спутница Антона хорошо относилась к их сыну Даниэлю.

«Я не оценивала ее, это личное дело Антона. Главное, Дэни отозвался, вот что важно, ведь он иногда бывает у отца», — отметила 36-летняя экс-участница «ДОМа-2» в беседе с подписчиками.

К слову, Женя и Антон развелись шесть лет назад. Виной тому стала неверность со стороны Гусева, который стал встречаться с Викторией Романец.

Когда тайное стало явным, Феофилактова ушла от Антона. Недавно она язвительно высказывалась по поводу расставания бывшего супруга с Викой.

«Перед тем как узнать новость о разрыве этой пары, мы с Антоном разговаривали о сыне. Поэтому я уж грешным делом подумала о том, что они снова поругались из-за нашего разговора касательно Даниэля. Потом выяснилось, якобы причина конфликта кроется в измене. Ну что могу сказать? Странно, что Виктория так удивлена. То есть когда она спала с женатым мужчиной, у которого был маленький ребенок, это ее не смущало? Когда она во время праздника лезла к нему под столом — это, по ее мнению, в рамках дозволенного? То есть другая женщина не может поступить так же?! Какие-то двойные стандарты. Мне кажется, это даже забавно», — делилась Женя в беседе со «СтарХитом».