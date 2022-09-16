Максим Галкин влез, куда не следовало
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Максим Галкин влез, куда не следовало

Максим Галкин влез, куда не следовало
Артист Максим Галкин совершил роковую ошибку, заявил журналист. Телеведущий и пародист Максим Галкин сбежал весной из России в Израиль. Оттуда артист делал ряд скандальных заявлений, собирал и направлял деньги на Украину, осуждал действия властей родины. В результате он лишился всего — доходов, работы, рекламных контрактов и связей.
Журналист Денис Сорокин в беседе с «Экспресс-газетой» объяснил, что муж Аллы Пугачевой допустил одну большую ошибку, стоившую ему карьеры и возможности вернуться в Россию. «Он оказался глупым. Потому что не понял самое главное правило артиста: не нужно лезть в политику! Политики сами разберутся и найдут компромисс, а артисты… Галкин поставил на своей карьере жирное пятно. Я думаю, Максим не понимает, что происходит на самом деле — он просто повелся», — убежден обозреватель.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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