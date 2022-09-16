Максима Галкина включили в реестр иноагентов
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Максима Галкина включили в реестр иноагентов

Максима Галкина включили в реестр иноагентовМинюст России включил телеведущего Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов

Министерство юстиции России включило телеведущего и юмориста Максима Галкина в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.
Артист в настоящее время проживает за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил свои слова о том, что с Максимом Галкиным Кремлю «явно не по пути». По словам официального представителя Кремля, позиция Москвы отличается от позиции артиста, который ранее допускал антироссийские высказывания.

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По материалам: lenta.ru

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