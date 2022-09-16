Максима Галкина* включили в список иноагентов

В список лиц, выполняющих функции иностранного агента, включили артиста Максима Галкина*. Это следует из данных реестра Минюста, обновленных сегодня, 16 сентября. Теперь в перечне 23 человека.

В графе «сведения об иностранных источниках» указана Украина, отмечается, что артист занимался политической деятельностью. Ранее Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов журналистов Юлию Латынину* и Майкла Наки*, а также педагога Тамару Эйдельман*.

В июне Минкультуры Украины исключило Галкина из черного списка артистов, которые якобы угрожают национальной безопасности страны.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.