Максима Галкина* включили в список иноагентов
Сегодня, 23:35
В список лиц, выполняющих функции иностранного агента, включили артиста Максима Галкина*. Это следует из данных реестра Минюста, обновленных сегодня, 16 сентября. Теперь в перечне 23 человека.
В графе «сведения об иностранных источниках» указана Украина, отмечается, что артист занимался политической деятельностью. Ранее Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов журналистов Юлию Латынину* и Майкла Наки*, а также педагога Тамару Эйдельман*.
В июне Минкультуры Украины исключило Галкина из черного списка артистов, которые якобы угрожают национальной безопасности страны.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
По материалам: pnp.ru