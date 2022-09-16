Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
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Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд

Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фондBloomberg: основатель бренда одежды Patagonia уклонился от уплаты 700 млн долларов налогов

Основатель компании Patagonia, производящей одежду и товары для активного отдыха, Ивон Шуинар смог уйти от уплаты налогов на 700 миллионов долларов. Он также сохранит контроль над брендом даже после передачи 100 процентов акций в некоммерческий фонд и траст, сообщает Bloomberg.

15 сентября Ивон Шуинар заявил о передаче 98 процентов акций Patagonia некоммерческой организации Holdfast Collective, которая будет получать стомиллионную прибыль компании и направлять ее на борьбу с изменениями климата. 2 процента акций, принадлежащих семье Шуинара, были переведены в Patagonia Purpose Trust.

По утверждению Bloomberg, новая структура собственности позволит Шуинар и членам его семьи продолжать контролировать Patagonia за счет сохранения мест в совете директоров. При этом миллиардеру не придется платить 700 миллионов долларов налогов, как было бы в том случае, если бы он продал компанию по ее рыночной стоимости в 3 миллиарда долларов. Кроме того, передача акций благотворительной организации позволяет Шуинару уклониться от 40 процентного налога при передаче акций Patagonia в наследство.

С помощью Holdfast Collective Шуинар сможет делать неограниченные политические пожертвования, которые также не будут облагаться налогами. Пока не понятно, в какой степени фонд будет участвовать в политической деятельности, но статья 501 (4) Налогового кодекса США позволяет ему тратить до 50 процентов прибыли на финансирование политических движений. Bloomberg отмечает, что переводя акции компании в подобный фонд, миллиардеры в США стремятся получить гарантии, что их политические цели и благотворительные намерения переживут их самих.

Ранее Ивон Шуинар объяснял свое решение пожертвовать акции компании на благотворительность стремлением спасти планету. «Земля теперь наш единственный акционер. Несмотря на свою необъятность, ресурсы Земли не безграничны, и очевидно, что мы превысили их пределы. Мы можем спасти нашу планету, если возьмем на себя обязательства», — говорится на сайте Patagonia.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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