Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР
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Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР

Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНРМО РФ заявило о более 400 убитых и раненных украинских военных после удара в Северске ДНР

Минобороны России раскрыло потери Вооруженных сил Украины после высокоточного удара в районе населенного пункта в Донецкой народной республики (ДНР). О них рассказал журналистам представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 16 сентября.

По его данным, потери противника после удара составили более 400 военнослужащих убитыми и раненными. Кроме того, по словам Конашенкова, удалось уничтожить свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Также были уничтожены более 3 тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, уточнили в Минобороны.

Ранее российское ведомство докладывало об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области. Также российские войска уничтожили тогда 10 единиц военной техники противника.

2 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала спецоперации на Украине уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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