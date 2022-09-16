"Много часов на допросах": мать сына Илона Маска обвинили в нападении на Елизавету II
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"Много часов на допросах": мать сына Илона Маска обвинили в нападении на Елизавету II

"Много часов на допросах": мать сына Илона Маска обвинили в нападении на Елизавету II

34-летняя певица Граймс прославилась не только достижениям в области поп-музыки, но и своим романом с Илоном Маском, от которого она родила сына. Как выяснилось, артистка связана с еще одной мировой знаменитостью - Елизаветой II, новость о смерти которой шокировала Великобританию.

Экс-возлюбленная Илона Маска отреагировала в соцсетях на смерть британской королевы Елизаветы II.


Как уверяет Граймс, инцидент произошел задолго до того, как она начала свою карьеру в поп-музыке. Тогда ей было всего 13-14 лет.

По словам певицы, тогда Елизавета II совершала поездку по Канаде. При этом королева заехала и в родной город Граймс - Ванкувер.

"Однажды королева проезжала мимо моей школы в снежный день, и весь день учителя угрожали нам: никаких снежков. Когда она проезжала, стояло гробовое молчание, все учителя были начеку. И как только процессия почти прошла, один снежок вылетел из толпы и попал в ее машину", - рассказала звезда.

По словам матери сына Илона Маска, тогда ее "несправедливо обвинили" в том, что именно она бросила злополучный снежок в авто Елизаветы II.

Вся толпа впала в безумие. Меня несправедливо обвинили, и пришлось провести много часов на допросах, до сих пор виновник остается неизвестным. Но это было великолепно.

Граймс захотела сделать пластику

О своем необычном желании певица сообщила поклонникам в соцсетях. Знаменитость решила сделать насадки на зубы в виде вампирских клыков и эльфийские уши

У кого-нибудь получилось нормально сделать эльфийские уши? Я боюсь, что ушной хрящ с трудом заживает. Особенно как музыканту эта операция кажется рискованной, но я хотела этого всю свою жизнь.

Однако Илону Маску удалось уговорить Граймс, чтобы она отказалась от своей затеи. "Недостатки от операции по модификации ушей, вероятно, перевешивают преимущества", — отметил предприниматель, после чего его экс-возлюбленная посетовала, что родилась слишком рано, так как пока технологии не развиты до такой степени.

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По материалам: uposters.ru

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