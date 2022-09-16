Музей НАТО рассказал о нестандартных методах борьбы США с Венесуэлой
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Музей НАТО рассказал о нестандартных методах борьбы США с Венесуэлой

Музей НАТО рассказал о нестандартных методах борьбы США с Венесуэлой

Музей НАТО представил новый проект о нестандартных методах борьбы США с правительством Венесуэлы.

Историки отмечают, что политика "левых" властей Венесуэлы вызывает недовольство Соединенных Штатов больше 20 последних лет. Любая власть в Латинской Америке (как и практически по всему миру), на которую США не могут повлиять, априори является угрозой их национальной безопасности. С угрозами борются по-разному, в том числе с помощью технических диверсий и саботажа. Эксперты медиапроекта "Музей НАТО" напомнили об энергетическом кризисе 2019 года, в котором власти Венесуэлы обвинили США.


Вечером 7 марта в Венесуэле произошло внезапное массовое отключение электроэнергии, которое продлилось до 14 марта, хотя в часть районов электроэнергия вернулась 12 марта. Потерю электричества связывали с аварией на крупной ГЭС "Симон Боливар" (плотина Гури). ЧП затронуло большинство из 23 штатов Венесуэлы и один приграничный штат Бразилии. Перебои с электроэнергией продолжались весь месяц, а с 25 по 28 марта снова случилось масштабное отключение электричества. Третья волна прокатилась 29 марта.

В возникшей "тьме" моментально вспыхнули протесты оппозиции во главе с ее лидером Хуаном Гуайдо – "альтернативным" главой венесуэльского парламента, которого открыто поддерживают США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в диверсии "американский империализм". Госдепартамент США отрицал какую-либо причастность со своей стороны.

"Ни одна из версий произошедшего в итоге не стала общепризнанной, однако налицо были все признаки очередной хладнокровно спланированной политической кампании под руководством США против власти Николаса Мадуро и в целом независимого курса Венесуэлы. О наличии злого умысла говорит и реакция всего внешнего контура Мадуро. Вместо солидарности и помощи венесуэльские власти на протяжении года испытали экономические и политические атаки с нескольких сторон", — отмечается в тексте.

Полную версию материала читайте на сайте медиапроекта "Музей НАТО".

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По материалам: uposters.ru

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