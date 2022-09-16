Муж Насти Каменских рассказала о своих болезнях
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Муж Насти Каменских рассказала о своих болезнях

Муж Насти Каменских рассказала о своих болезнях
Супруг певицы Насти Каменских, Потап откровенно рассказал, что с ним приключилось. Еще недавно рэпера критиковали за то, что он отсиживается за границей, оставив родную Украину в тяжелый момент. И вот недавно артист вернулся домой, признавшись, что серьезно болен. Сначала о проблемах Потапа со здоровьем рассказала его супруга Настя Каменских. На днях и сам музыкант признался в том, что пережил непростое лечение. «Сначала я перенес коронавирус, затем — отит, а после него — синдром Рамсея-Ханта, который провоцирует паралич лицевых нервов. Такая же штука была у Джастина Бибера. Это очень тяжело. На Украину я вернулся уже давно, выдохнул — ведь у нас был сумасшедший график, — и снова начал работать в волонтерском направлении», — разоткровенничался 41-летний исполнитель в одном из интервью.
Напомним, ранее Потап крайне негативно отзывался о России, в которой пользовался популярностью и получал большие деньги. Рэпер успел даже записать песню с Ольгой Бузовой, но композиция, похоже, уже не выйдет в свет. «Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявлял он. Ольга не стала обращать внимания на слова украинского артиста, зато россияне постарались умерить пыл музыканта, который поспешил уехать в Испанию «Потап, как погода в Мадриде? Патриот на расстоянии — это ноль без палочки»; «Как вы надоели со своими словесными перепалками! Помогайте людям, а не трындите из-за границы!»; «Скоро будет извиняться! Потап, посмотри, что говорят люди из Мариуполя! И подумай, на чьей ты стороне, хорошо подумай, пока не поздно!» — негодовал публика.
# Шоу-бизнес Каменских Настя
По материалам: z-aya

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