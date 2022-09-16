Наташа Королева неприлично растолстела
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Наташа Королева неприлично растолстела

Наташа Королева неприлично растолстела
49-летняя певица Наташа Королева шокировала своей фигурой. Артистка этим летом подалась в инфоцыганки на манер Елены Блиновской и запустила собственный марафон. Темами курса певица выбрала похудение и оздоровление и на протяжении нескольких недель делилась с публикой собственными секретами красоты и хорошего самочувствия. Однако, как выяснилось, на деле артистка не всегда следует тем советам, которые давала людям. Более того, в Сети подозревают, что Королева ретушировала собственные фото и видео, чтобы казаться стройнее и демонстрировать результаты диеты. Однако обман исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» вскрылся на недавней светской вечеринке. Артистку в «натуральном виде» запечатлела ее знакомая Виктория Шелягова. Она сняла на видео, как во время застолья заметно потолстевшая певица накладывала себе пирожных. Подписчики были удивлены тем, как в реальности выглядит исполнительница, и не сдерживали эмоций.
«Кто эта раздувшаяся женщина, не верю, что Королева!», «Точно Королева, что-то на себя не похожа», «Блин, а в соцсети прям красотка писаная», — отметили обескураженные фолловеры. Стоит отметить, что Королева борется с лишним весом с переменным успехом. К примеру, в прошлом году она хвасталась, что сбросила больше шести килограммов за время съемок в реалити-шоу «Племя». А этим летом пять дней оздоравливалась в клинике в Железноводске. Однако артистка нередко нарушает диету, а также не является большой поклонницей занятий спортом, в отличие от ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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