Названа ключевая цель зарубежных хакеров в России
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Названа ключевая цель зарубежных хакеров в России

Названа ключевая цель зарубежных хакеров в РоссииАналитики StormWall сообщили о росте DDoS-атак на российские финсервисы на 126 процентов

В августе 2022 года количество DDoS-атак на российские финансовые сервисы выросло на 126 процентов в сравнении с августом 2021 года. Такие данные «Ленте.ру» сообщили в компании StormWall, аналитики которой назвали платежные системы одной из ключевых целей зарубежных хакеров в России.

«Финансовая сфера постоянно находится в зоне риска, ее атакуют чаще остальных отраслей. В этом году финансовая сфера сильно страдает от действий группы хактивистов, которые регулярно запускают мощные DDoS-атаки на финансовые организации. В конце августа мы наблюдали еще один всплеск атак на российские платежные системы, и для нас это было ожидаемым событием», — отметил исполнительный директор и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Он добавил, что хактивисты пытались не только нанести ущерб экономике страны, но и усложнить жизнь обычных россиян, которые ежедневно пользуются теми или иными платежными сервисами. В StormWall констатировали, что в некоторые из них в моменты атаки действительно начались многочасовые задержки с проведением транзакций. Тем не менее полностью блокировать работу сервисов нападавшим не удалось.

При этом, как подчеркнул Хатимиров, вместе с количеством атак выросла и их мощность. «В последнее время мы наблюдаем новую тенденцию — DDoS-атаки становятся все более профессиональными. Их крайне сложно отразить самостоятельно», — заключил специалист.

Ранее стало известно о том, что хакеры стали чаще публиковать в интернете персональные данные россиян. Количество оказавшихся в открытом доступе баз данных российских компаний выросло за последние три месяца в два раза.

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По материалам: lenta.ru

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