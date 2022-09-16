Не только «Кольца власти»: 12 известных фильмов, которые получили продолжение или спин-офф в виде сериала

Пока долгожданный сериал «Властелин колец: Кольца власти» получает самые разные и даже полярные отзывы от аудитории, мы решили вспомнить, какие ещё известные фильмы или целые франшизы вдруг перерождались в виде сериала. Это может быть прямое продолжение, спин-офф или приквел — что угодно, главное, чтобы телепроект становился «частью вселенной» всеми известных картин.

Давайте пройдёмся по таким проектам и проверим, слышали ли вы вообще о них. Начнём с жителей Средиземья и продолжим менее хайповыми примерами.

Властелин колец: Кольца власти (2022)

Prime Video

Спин-офф истории, показанной в трилогии «Властелин колец» (2001-2003), которая была снята по одноимённому роману Дж. Р. Р. Толкина.

Миротворец (2022)

HBO Max

Спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021).

Терминатор: Битва за будущее (2008)

FOX

События сериала происходят после того, что было показано в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991). Роли Сары и Джона Коннора сыграли Лина Хиди и Томас Деккер.

Агенты «Щ.И.Т.» (2013-2020)

ABC

Спин-офф марвеловских «Мстителей» (2012).

Области тьмы (2015-2016)

CBS

Сериал является продолжением одноимённого фильма 2011 года. В нём даже появляется Брэдли Купер, который также стал одним из продюсеров проекта.

Приключения молодого Индианы Джонса (1992-1993)

ABCABC

В целом это приквел фильмов об «Индиане Джонсе», но при этом в эпизодах главного героя показывают в разном возрасте.

Большую часть отыгрывает актёр Шон Патрик Флэнери, воплощая Индиану в возрасте 16-21 год. Кроме него нам показывают 8-10-летнюю версию героя (его сыграл Кори Кэрриер), 93-летнюю версию (Джордж Холл) и 50-летнего Джонса, которого сыграл сам Харрисон Форд.

Звёздные врата: SG-1 (1997-2007)

MGM Television

Прямое продолжение фильма «Звёздные врата» (1994).

Изгоняющий дьявола (2016-2017)

Fox

Сериал является прямым продолжением фильма «Изгоняющий дьявола» (1973), игнорирующим все другие части фильма.

Мотель Бейтс (2013-2017)

A&E

Приквел фильма Альфреда Хичкока «Психо» (по одноимённому роману Роберта Блоха, 1960), события в котором перенесены в наше время.

Особое мнение (2015)

Fox

Продолжение фильма Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002) с Томом Крузом в главной роли. В сериале показан 2065 год, то есть прошло 11 лет после событий, произошедших в оригинальном фильме.

Оби-Ван Кеноби (2022)

Disney+

События сериала разворачиваются спустя 10 лет после истории, показанной в фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005). Главную роль исполнил Юэн Макгрегор, а появляющегося в сериале Дарта Вейдера вновь сыграл Хейден Кристенсен.

Эш против зловещих мертвецов (2015-2019)

Starz

Продолжение трилогии «Зловещие мертвецы» (1981-1992). Роль Эша вновь исполнил Брюс Кэмпбелл.

В продолжении сериальной темы предлагаем вам зайти и в этот любопытный пост про фильмы, в которых снялись чисто сериальные актёры. Удачен ли был их опыт участия в большом кино?