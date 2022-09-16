Новое обновление "убивает" камеры смартфонов Xiaomi

Вадим Карасев

Свежее обновление прошивки смартфонов компании Xiaomi выводит из строя камеры смартфонов Redmi Note 10 Pro и Pro Max. Об этом сообщает специализированный портал 91mobiles.

Как пишут авторы материала для сайта, проблема "умирающей" камеры коснулась пользователей из Индии: функция фото- и видеосъемки не работает у них даже при использовании сторонних приложений.



Служба поддержки Redmi India моментально отреагировала на жалобы индийцев, пообещав предоставить бесплатную техническую поддержку и ремонт владельцам обновленных Redmi Note 10 Pro и Pro Max. Смартфоны этих моделей в России представлены под названиями Redmi Note 10 и 10 Pro соответственно. Российские пользователи о проблемах с камерой пока не сообщали.

Ранее неизвестные хакеры массово атаковали россиян-пользователей WhatsApp и WhatsApp Business. Как отметили IT-эксперты, злоумышленники использовали для распространения вирусов подделки смартфонов от известных брендов. На них через версии WhatsApp хакеры передают вирусы, включая "троянские" программы.

В начале сентября популярный мобильный сервис AnTuTu выложил в сеть традиционный ежемесячный список самых мощных смартфонов. Возглавил рейтинг Nubia Red Magic 7S, устройства от Xiaomi заняли 9 и 10 места.