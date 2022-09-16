Новый любовник Аллы Пугачевой признался ей в любви
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Новый любовник Аллы Пугачевой признался ей в любви

Новый любовник Аллы Пугачевой признался ей в любви
Певица Алла Пугачева получает комплименты от нового фаворита. Судя по всему, слухи о разводе Аллы Пугачево и Максима Галкина небеспочвенны. И виной тому, похоже, новая любовь 73-летней Примадонны. Вернувшаяся в Москву в августе артистка первым делом отметилась на прогулке с мужчиной. Она навестила дизайнера Игоря Гуляева и светилась от счастья. В кулуарах зашептались, что Гуляев и Пугачева были бы красивой парой. Мужчина души не чает в Алле Борисовне. А тут стилист и сам признался, что по уши влюблен в свою музу.
«Я влюбился в нее в пять своих лет, увидев ее на экране телевизора с песней «Посидим, поохаем». Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания», — высказался Гуляев. Станет ли Гуляев шестым мужем Пугачевой, время покажет. Тем временем ее пока еще законный супруг Максим Галкин проводит время на другом континенте — он задержался в Новой Зеландии и наслаждается горнолыжным отдыхом.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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