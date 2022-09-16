Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Анонсированная некоторое время назад игра Palworld выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Изначально разработчики в качестве платформы заявляли только PC, игра выйдет в Steam, теперь же запланирован релиз и на консолях Xbox.

Palworld — это многопользовательская игра на выживание в открытом мире. В ней предстоит приручать существ, которые здесь называются Pal. Прирученные существа могут строить, заниматься фермерством, работать на фабриках и делать другие полезные дела. В игре обещают большой открытый мир, множество существ и игровых механик.

Релиз Palworld состоится в 2023 году.

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