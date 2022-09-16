Оксана Самойлова обзавелась недвижимостью за рубежом

Поговаривают, что Оксана Самойлова с семьей хочет эмигрировать. Не успела звездная чета переехать в роскошный особняк в Agalarov Estate, как тут же задумалась о покупке еще одной недвижимости. На этот раз выбор супругов пал на квартиру в Дубае. Жилье обошлось им в 36 миллионов рублей. О дорогостоящей покупке рассказала Оксана Самойлова в личном блоге. Она поделилась кадрами планировки квартиры, а также макетом района Dubai Hills, где расположены апартаменты. Модель отметила, что квартира уже принадлежит ей. «121 квадратных метров с террасой, с полной отделкой, встроенной техникой и так далее. А теперь самое интересное. Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж пять миллионов и остальное по рассрочке беспроцентной. Два раза в год платежи», — похвасталась брюнетка.Выбор пал именно на эту недвижимость не только из-за выгодных условий, но и из-за удобного расположения учебных заведений — они рядом. В Сети ходят слухи, что Оксана и Джиган якобы намерены эмигрировать и активно оформляют документы для получения иностранного гражданства. Однако 34-летняя Оксана заявила, что квартиру в Дубае будет сдавать в аренду. Семья недавно купила роскошный особняк в Подмосковье и с удовольствием обживает новое пространство. А ведь еще два года назад Самойлова грозилась развестись с Джиганом. Их дом в поселке Шато Соверен был выставлен на продажу. Поклонники были уверены: модель настроена серьезно. Но спустя некоторое время брюнетка заявила, что прощает рэперу измены и пьяные загулы. Хейтеры заподозрили: скандал звездам потребовался для продвижения косметического бизнеса Оксаны. Сегодня бренд модели приносит ей миллионные доходы.