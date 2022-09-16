Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе
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Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе

Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипеРэпер Оксимирон выпустил снятый в России клип на песню «Ойда» и передал привет прокуратуре

Российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) вернулся в Россию и выпустил клип на песню «Ойда». Музыкальный ролик появился на YouTube-канале исполнителя в пятницу, 16 сентября.

Из-за наличия нецензурной лексики в новом клипе Оксимирона мы не можем опубликовать ссылку на него, поскольку это является нарушением российского законодательства. Однако клип можно найти на видеохостинге YouTube.

В видео, снятом на улицах Санкт-Петербурга, хип-хоп-артист «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре. В треке Оксимирон также заявляет, что «убил в себе империю» и отправляется «назад в андерграунд».

Оксимирона заподозрили в возвращении в Россию в начале сентября. Тогда его менеджер Женя Муродшоева опубликовала в соцсетях кадры с рэпером на одной из набережных Санкт-Петербурга.

В конце августа прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими. Уточнялось, что в треке артиста «Последний звонок» якобы содержатся «признаки оправдания насильственных действий». Следственный комитет пообещал изучить творчество Оксимирона в декабре 2021 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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