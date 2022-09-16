Overwatch отключат 2 октября, больше 24 часов игра не будет доступна

Вадим Карасев





Blizzard подходит к важному моменту для серии Overwatch — запуску Overwatch 2. Изначально проект предполагают запустить в рамках ранней версии. Но, несмотря на это, он заменит собой Overwatch 2. Разработчики рассказали, что на переход с Overwatch на Overwatch 2 им потребуется больше 24 часов.

2 октября (в некоторых странах 3 октября) станет последним днем для игры Overwatch. Разработчики говорят, что они планируют 27-часовой перерыв перед запуском Overwatch 2 уже 4 октября. То есть 3 октября игра Overwatch не будет доступна ни в каком виде. Разработчики из Blizzard рассчитывают потратить 27 часов времени, чтобы произвести слияние игр и запустить серверы Overwatch 2.

Студия Blizzard обещает, что игроки смогут зайти в Overwatch 2 сразу, когда только будут запущены серверы игры. Но для этого им придется сделать некоторые действия — чуть позже разработчики опубликуют некий «чек-лист», что нужно сделать в Overwatch, чтобы подготовиться к запуску Overwatch 2 и сразу войти в игру. В том числе, незадолго до запуска Overwatch 2 откроют предзагрузку игры.

Напомним, Overwatch 2 будет условно-бесплатной игрой.

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