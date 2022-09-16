Ожидается взлет цен на зимнюю резину

Эксперт рассказал, насколько могут повыситься цены на зимнюю резину. Приближение холодов и понижение температуры воздуха означает, что в автосервисах скоро будет многолюдно, — водители начнут менять летнюю резину на зимнюю. Так как в этом году дорожает буквально все, что связано с авто, логично предположить, что цены на шины тоже не останутся прежними. Это подтвердил автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. По словам специалиста, в этом году на стоимость шин будет влиять два фактора. Первый — сезонный. Ближе к зиме стоимость резины автоматически поднимается. «Сезонный подъем цен на зимние шины будет. Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год», — отметил Ракитин. Пик повышения приходится на момент, когда температура воздуха опускается примерно до пяти градусов с плюсом, продолжил эксперт. В прошлом году увеличение стоимости составило 5-7%, поэтому в этом году оно может быть ровно таким же. Второй фактор, который также повлияет на стоимость, — насыщение рынка. Пока не ясно, возникнет ли нехватка продукции и смогут ли отечественные производители удовлетворить потребности потребителей. «Дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», — сказал Ракитин в эфире радио Sputnik. Главный редактор предостерег автолюбителей от так называемых «истеричных» покупок, продиктованных страхом будущего взлета цен и потенциального дефицита. Он рекомендовал покупать шины ровно тогда, когда в этом будет необходимость, естественно, учитывая приближение высокого сезона.