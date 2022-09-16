Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных
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Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленных

Песков отверг идею Зеленского об освобождении пленныхПресс-секретарь Песков отверг идею президента Украины Зеленского менять пленных на аммиак

Менять пленных солдат украинских войск на запуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса» недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, готова ли Москва рассмотреть подобный вариант.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для экспорта российского аммиака через Украину — по его словам, он согласился бы на это в обмен на освобождение украинских военнопленных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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