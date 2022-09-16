Певица Валерия призналась, что забросила себя
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Певица Валерия призналась, что забросила себя

Певица Валерия призналась, что забросила себя
Певица Валерия перестала ухаживать за своей внешностью. Артистка взяла себя в руки и после долго перерыва отправилась приводить себя в порядок в один из лучших салонов красоты. Как выяснилось, артистка давно не проходила омолаживающих процедур, хотя раньше встречалась с косметологом строго по расписанию. Смелое признание она опубликовала в паре со снимком, на котором выглядит практически неузнаваемо. «Несколько месяцев не была у косметолога. Добралась наконец до любимого салона. Сегодня у меня день любви к себе (не путать с самовлюбленностью)», — написала артистка в Сети.
Валерия не призналась, из-за чего вдруг перестала следить за своим внешним видом. Зато всем абсолютно понятно, почему она опомнилась именно сейчас. Недавно мужу певицы Иосифу Пригожину предложили новую работу. Его взяли ведущим в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Теперь он много времени проводит в компании красавицы Леры Кудрявцевой. Помимо этого в окружении Пригожина появилось много молоденьких девушек: гримеров, стилистов и других участниц команды проекта. Конкуренция выросла, а значит Валерии теперь надо быть очень бдительной. При этом очень сложно поверить, что Пригожин может бросить супругу ради другой. Кажется, что более преданного мужчину найти в шоу-бизнесе просто невозможно. Валерия для продюсера является воплощением идеала женской красоты и мудрости.  
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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