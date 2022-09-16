Плачущую Марго Робби заметили на выходе из дома Кары Делевинь. Ранее появились сообщения о ментальных проблемах модели
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Плачущую Марго Робби заметили на выходе из дома Кары Делевинь. Ранее появились сообщения о ментальных проблемах модели

Плачущую Марго Робби заметили на выходе из дома Кары Делевинь. Ранее появились сообщения о ментальных проблемах модели

Папарацци в Лос-Анджелесе застали Марго Робби выходящей из дома Кары Делевинь со слезами на глазах. Актриса несла в руках пакет, содержимое которого было похоже на упаковки лекарств, а также чемодан (у Робби в этот день был вылет).

Робби плакала и прикрывала лицо рукой. Эти кадры вызвали обеспокоенность, ведь незадолго до этого в прессе обсуждали вероятные проблемы Кары с ментальным здоровьем. Ее видели употребляющей неизвестное жидкое вещество в машине, кроме того, в центре внимания оказалось ее неадекватное поведение в аэропорту Лос-Анджелеса, где она ходила в носках по асфальту.


Марго Робби

Расстроенная Марго Робби лишь укрепила подозрение публики, что Кара может испытывать серьезные проблемы со здоровьем. На этой неделе модель также не появилась на презентации собственной коллаборации с брендом Karl Lagerfeld, которая прошла 12 сентября в Нью-Йорке.


Кара Делевинь в рекламе коллаборации с Karl Lagereld

Марго и Кара давно близко дружат. Довелось им и поработать вместе — они снимались в фильме "Отряд самоубийц". Этим летом в компании общих друзей они провели часть отдыха вместе — Делевинь пригласила Робби на празднование своего дня рождения на Ибице. Инсайдеры ранее сообщали, что именно после празднования 30-летия состояние Кары ухудшилось, хотя некоторые из друзей обратили внимание, что и на Ибице она уже вела себя немного странно.

Новых данных о состоянии здоровья модели пока не поступало. На публике после скандального эпизода в аэропорту она не появлялась. Сообщается, что сестра Кары, Поппи Делевинь, также уже приезжала к ней домой и оставалась там какое-то время.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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