Плачущую Марго Робби заметили на выходе из дома Кары Делевинь. Ранее появились сообщения о ментальных проблемах модели
Папарацци в Лос-Анджелесе застали Марго Робби выходящей из дома Кары Делевинь со слезами на глазах. Актриса несла в руках пакет, содержимое которого было похоже на упаковки лекарств, а также чемодан (у Робби в этот день был вылет).
Робби плакала и прикрывала лицо рукой. Эти кадры вызвали обеспокоенность, ведь незадолго до этого в прессе обсуждали вероятные проблемы Кары с ментальным здоровьем. Ее видели употребляющей неизвестное жидкое вещество в машине, кроме того, в центре внимания оказалось ее неадекватное поведение в аэропорту Лос-Анджелеса, где она ходила в носках по асфальту.
Расстроенная Марго Робби лишь укрепила подозрение публики, что Кара может испытывать серьезные проблемы со здоровьем. На этой неделе модель также не появилась на презентации собственной коллаборации с брендом Karl Lagerfeld, которая прошла 12 сентября в Нью-Йорке.
Марго и Кара давно близко дружат. Довелось им и поработать вместе — они снимались в фильме "Отряд самоубийц". Этим летом в компании общих друзей они провели часть отдыха вместе — Делевинь пригласила Робби на празднование своего дня рождения на Ибице. Инсайдеры ранее сообщали, что именно после празднования 30-летия состояние Кары ухудшилось, хотя некоторые из друзей обратили внимание, что и на Ибице она уже вела себя немного странно.
Новых данных о состоянии здоровья модели пока не поступало. На публике после скандального эпизода в аэропорту она не появлялась. Сообщается, что сестра Кары, Поппи Делевинь, также уже приезжала к ней домой и оставалась там какое-то время.