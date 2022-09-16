По Games With Gold стали доступны бесплатно еще 2 игры
В рамках сентябрьской подборки Games With Gold по подпискам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate игрокам стали доступны бесплатно 2 новые игры — Double Kick Heroes и Portal 2. Забрать музыкальный ритм-экшен Double Kick Heroes бесплатно по Games With Gold можно будет до 16 октября, а легендарная игра Portal 2 будет доступна бесплатно до 30 сентября.
Напомним, Portal 2 станет последней игрой с поколения Xbox 360, которую предлагают бесплатно по Games With Gold.
Double Kick Heroes
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Double Kick Heroes
Double Kick Heroes — это жгучая смесь шутера и музыкальной ритм-игры.
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Portal 2
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Portal 2
Долгожданный сиквел игры, получившей титул «Игра Года» в 2007, Portal 2 – веселое приключение, разрывающее все шаблоны. Приготовьтесь использовать в пристанище дьявольской науки ум, а не оружие.
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