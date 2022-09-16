Почему Гейн и Александрова решили уйти с проекта

Вадим Карасев

Некоторые молодые участницы телестройки не довольны условиями пребывания на Дом-2. Сценарии съемок их совершенно не устраивают.В данный момент в эфирах активно показывают, как Анна Гейн ушла к своему кавалеру. И это при том, что для девушки подобрали не только партнёра по Дом-2, но и его маму на поляну привезли. В итоге сама Анна решила объяснить своё желание уйти с проекта. По её словам, за периметром всегда можно быть самой собой и, более того, реализовать весь свой творческий потенциал.Об этом непутевая «революционерка» говорила в социальных сетях.Ещё одна участница, Наталья Александрова, вовсе решила не возвращаться на телестройку после выходных. Свой уход она объяснила тем, что так и не встретила свою любовь на Дом-2. Она банально не видела смысла оставаться жить под прицелами камер.Видимо, молодые и талантливые люди попросту не желают участвовать в странных постановках продюсеров Дом-2. Либо им просто не нравится, что топчикам, которые уже были участниками Дом-2 дают такие привилегии.