Почему Гейн и Александрова решили уйти с проекта
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Почему Гейн и Александрова решили уйти с проекта

Почему Гейн и Александрова решили уйти с проекта
Далеко не всем молодым участникам Дом-2 по душе условия пребывания на проекте и сценарии. При этом некоторые из девушек решили рассказать, почему они на самом деле решили уйти с Дом-2. Некоторые молодые участницы телестройки не довольны условиями пребывания на Дом-2. Сценарии съемок их совершенно не устраивают.

В данный момент в эфирах активно показывают, как Анна Гейн ушла к своему кавалеру. И это при том, что для девушки подобрали не только партнёра по Дом-2, но и его маму на поляну привезли. В итоге сама Анна решила объяснить своё желание уйти с проекта. По её словам, за периметром всегда можно быть самой собой и, более того, реализовать весь свой творческий потенциал.Об этом непутевая «революционерка» говорила в социальных сетях.

Ещё одна участница, Наталья Александрова, вовсе решила не возвращаться на телестройку после выходных. Свой уход она объяснила тем, что так и не встретила свою любовь на Дом-2. Она банально не видела смысла оставаться жить под прицелами камер.

Видимо, молодые и талантливые люди попросту не желают участвовать в странных постановках продюсеров Дом-2. Либо им просто не нравится, что топчикам, которые уже были участниками Дом-2 дают такие привилегии.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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