Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)

Вадим Карасев

Стрижка и укладка - это отличный способ самовыражения, позволяющий выделиться из толпы и заявить о своей индивидуальности. Но порой выходит явный перебор. Пройти мимо таких модников просто невозможно. Давайте поглядим на этих знатоков стиля.Тут «прекрасно» всё. Особенно стоит обратить внимание на бакенбардыВы готовы к перетягиванию каната?Великолепный объёмПрекрасная причёска для выпускного. Образ гарантировано запомнится всемНа стилеОдин большой дред... или колтунМечта неформалаЧеловек? Нет, одуванчикУ неё там шлем?Эта антенна из волос наверняка помогает установить связь с космосомПредставьте, сколько на этот шедевр ушло лака для волос?Получила экстремальную причёску и длину сохранилаЕсть люди, которые осознанно хотят походить на яичницуПолучившаяся причёска выглядит как щёткаСтрижка, сделанная в японском салонеСтрижка сделала парня похожим на пуделяСтрижка, вдохновлённая медузойНе стрижка, а полноценная подставкаФорма стрижки такая же странная, как и форма усов