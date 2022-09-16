Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
Сегодня, 13:45 Вадим Карасев
Стрижка и укладка - это отличный способ самовыражения, позволяющий выделиться из толпы и заявить о своей индивидуальности. Но порой выходит явный перебор. Пройти мимо таких модников просто невозможно. Давайте поглядим на этих знатоков стиля.
Тут «прекрасно» всё. Особенно стоит обратить внимание на бакенбарды
Вы готовы к перетягиванию каната?
Великолепный объём
Прекрасная причёска для выпускного. Образ гарантировано запомнится всем
На стиле
Один большой дред... или колтун
Мечта неформала
Человек? Нет, одуванчик
У неё там шлем?
Эта антенна из волос наверняка помогает установить связь с космосом
Представьте, сколько на этот шедевр ушло лака для волос?
Получила экстремальную причёску и длину сохранила
Есть люди, которые осознанно хотят походить на яичницу
Получившаяся причёска выглядит как щётка
Стрижка, сделанная в японском салоне
Стрижка сделала парня похожим на пуделя
Стрижка, вдохновлённая медузой
Не стрижка, а полноценная подставка
Форма стрижки такая же странная, как и форма усов
Тут «прекрасно» всё. Особенно стоит обратить внимание на бакенбарды
Вы готовы к перетягиванию каната?
Великолепный объём
Прекрасная причёска для выпускного. Образ гарантировано запомнится всем
На стиле
Один большой дред... или колтун
Мечта неформала
Человек? Нет, одуванчик
У неё там шлем?
Эта антенна из волос наверняка помогает установить связь с космосом
Представьте, сколько на этот шедевр ушло лака для волос?
Получила экстремальную причёску и длину сохранила
Есть люди, которые осознанно хотят походить на яичницу
Получившаяся причёска выглядит как щётка
Стрижка, сделанная в японском салоне
Стрижка сделала парня похожим на пуделя
Стрижка, вдохновлённая медузой
Не стрижка, а полноценная подставка
Форма стрижки такая же странная, как и форма усов
По материалам: триникси