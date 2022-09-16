Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
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Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)

Тут «прекрасно» всё. Особенно стоит обратить внимание на бакенбардыСтрижка и укладка - это отличный способ самовыражения, позволяющий выделиться из толпы и заявить о своей индивидуальности. Но порой выходит явный перебор. Пройти мимо таких модников просто невозможно. Давайте поглядим на этих знатоков стиля.

Тут «прекрасно» всё. Особенно стоит обратить внимание на бакенбарды


Вы готовы к перетягиванию каната?

Вы готовы к перетягиванию каната?
Великолепный объём

Великолепный объём
Прекрасная причёска для выпускного. Образ гарантировано запомнится всем

Прекрасная причёска для выпускного. Образ гарантировано запомнится всем
На стиле

На стиле
Один большой дред... или колтун

Один большой дред
Мечта неформала

Мечта неформала
Человек? Нет, одуванчик

Человек? Нет, одуванчик
У неё там шлем?

У неё там шлем?
Эта антенна из волос наверняка помогает установить связь с космосом

Эта антенна из волос наверняка помогает установить связь с космосом
Представьте, сколько на этот шедевр ушло лака для волос?

Представьте, сколько на этот шедевр ушло лака для волос?
Получила экстремальную причёску и длину сохранила

Получила экстремальную причёску и длину сохранила
Есть люди, которые осознанно хотят походить на яичницу

Есть люди, которые осознанно хотят походить на яичницу
Получившаяся причёска выглядит как щётка

Получившаяся причёска выглядит как щётка
Стрижка, сделанная в японском салоне

Стрижка, сделанная в японском салоне
Стрижка сделала парня похожим на пуделя

Стрижка сделала парня похожим на пуделя
Стрижка, вдохновлённая медузой

Стрижка, вдохновлённая медузой
Не стрижка, а полноценная подставка

Не стрижка, а полноценная подставка
Форма стрижки такая же странная, как и форма усов

Форма стрижки такая же странная, как и форма усов
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По материалам: триникси

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Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
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