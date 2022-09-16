Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео
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Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео

Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео


Издательство SEGA вчера анонсировало ремейк Yakuza Ishin, который получил название Like a Dragon: Ishin!. Впервые игра выходит на Западе, ранее сыграть в нее можно было только на территории восточных стран, при этом эксклюзивно на Playstation 3 и Playstation 4.

Сегодня разработчики Like a Dragon: Ishin! представили полноценное геймплейное видео, совместно с порталом IGN. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются различные аспекты геймплея, в том числе сражения. Напомним, что игра создается на Unreal Engine 4 — это новый движок для серии.


Watch this video on YouTube

Релиз Like a Dragon: Ishin! состоится 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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