Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео

Вадим Карасев





Издательство SEGA вчера анонсировало ремейк Yakuza Ishin, который получил название Like a Dragon: Ishin!. Впервые игра выходит на Западе, ранее сыграть в нее можно было только на территории восточных стран, при этом эксклюзивно на Playstation 3 и Playstation 4.

Сегодня разработчики Like a Dragon: Ishin! представили полноценное геймплейное видео, совместно с порталом IGN. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются различные аспекты геймплея, в том числе сражения. Напомним, что игра создается на Unreal Engine 4 — это новый движок для серии.

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Релиз Like a Dragon: Ishin! состоится 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.