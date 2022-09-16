Популярный комик раскрыл разницу между Москвой и другими регионами

Вадим Карасев

Комик Илья Соболев счел зрителей в Москве более равнодушными, чем в других регионах

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев счел, что зрители на выступлениях в Москве более равнодушно относятся к его юмору, нежели жители других городов. О разнице между тем, как жители разных регионов реагируют на его выступления, он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Соболев заявил, что на выступлениях с проверкой материала в Санкт-Петербурге обычно очень теплая атмосфера. По словам юмориста, петербургская аудитория, как правило, жаждет посмеяться и живо откликается на его материал. «Вчера в "сторе" (комедийный клуб StandUp Store Moscow — прим. "Ленты.ру") выступал в Москве. Вообще по-другому атмосфера. Люди такие немножко зажатые, испуганные как будто, молчат», — описал он обстановку на столичном мероприятии.

Комик отметил, что выступления в Москве «всегда другие». Он также указал, что в других городах, в частности, в Санкт-Петербурге, по его мнению, атмосфера на таких мероприятиях более теплая и более душевная.

Ранее Соболев побывал в Испании и высказался о вероятности эмиграции в эту страну. Юморист счел, что не смог бы переехать в Испанию, так как является «очень славянским человеком».