Познер прокомментировал сообщения о госпитализации
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Познер прокомментировал сообщения о госпитализации

Познер прокомментировал сообщения о госпитализацииТелеведущий Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации. Его комментарий передает телеканал «Звезда» в Telegram.

«Абсолютно нет!» — сказал журналист, отвечая на вопрос о своей госпитализации.

О том, что Познер попал в больницу, ранее 16 сентября сообщил Mash. Отмечалось, что журналиста госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести.

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По материалам: lenta.ru

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