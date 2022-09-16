Познер прокомментировал сообщения о госпитализации

Вадим Карасев

Телеведущий Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации. Его комментарий передает телеканал «Звезда» в Telegram.

«Абсолютно нет!» — сказал журналист, отвечая на вопрос о своей госпитализации.

О том, что Познер попал в больницу, ранее 16 сентября сообщил Mash. Отмечалось, что журналиста госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести.

