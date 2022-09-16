Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
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Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»

Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»

Сегодня Минюст внес Максима Галкина в список физлиц-иноагентов. Писатель Захар Прилепин остро отреагировал на эту новость, заявив, что время Аллы Пугачевой давно ушло, а ее муж своим поведением предал своего собственного отца.

Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» считает произошедшее с Галкиным логичным финалом.

«Раньше была такая шутка, что «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Фигня это все, как выяснилось в итоге. Леонид Ильич с годами все больше, Пугачева — все меньше. Дурацкая была шутка про «деятеля эпохи Пугачевой». Меня и тогда она не смешила.

Хорошая певица Пугачева закончилась уже к середине 80-х, а дальше начался кабак. Любовь к Пугачевой того времени демонстрировала лишь невзыскательный вкус части россиян, чрезмерное наше внимание к эстраде и вообще к балагану. Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы. Какая-то тошнотворная тоска», — написал Захар Прилепин в блоге.

Прилепин не раз высказывался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса, театра и кино. Он уверен, что наша страна ничего не потеряла, так как родину не стали покидать те знаменитости, которые ей действительно преданы. Поведением и высказываниями же Галкина Захар был глубоко возмущен, ведь его отец — военачальник, генерал-полковник.

«Меня во всей этой истории удивляет вовсе не то, что Максим Галкин ведет себя, как вырусь. Меня удивляет, что он сын — этого вот человека. Военачальника. Генерал-полковника Александра Галкина. Каким образом папа за всю жизнь ему не объяснил, что на войне гибнут люди?» — ранее делился мыслями автор.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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