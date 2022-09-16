Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с огорода
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Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с огорода

Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с огорода

День 17 сентября богат приметами и поверьями. Они зародились еще во времена Киевской Руси. Прадеды следовали им, поскольку считали, что они помогут прожить следующий год счастливо. Почитали в этот день икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» и собирали лук.

Поверья на 17 сентября 2022 года

 


На Руси в День иконы «Неопалимая Купина» работа шла своим чередом. Традиционно 17 сентября прадеды убирали лук с огорода. И только затем молились у иконы и просили Деву Марию защитить дом и людей от молний и пожаров. Также образу молились для того, чтобы уберечь скот от огня, для этого икону даже носили вокруг хлева. К тому же крестьяне верили, что святой образ может также послать гром и град, именно поэтому часто икону еще величали «громницей».

Молились люди 17 сентября и святому Вавиле. Его на Руси называли покровителем скота и других домашних животных. В этот день люди проверяли сеновалы. Ходило поверье, что если 17 сентября сено пошевелить вилами, то вся нечисть, которая в нем пряталась, разбежится. А если вынести вила во двор, то можно прогнать всех бесов и больше они не смогут навредить домочадцам.

Приметы на 17 сентября 2022 года

 


17 сентября на Руси люди следили за природой. Приметы связанные с ней, помогали крестьянам определить будущую погоду:

  • 17 сентября орехов в лесу много, а грибов, наоборот, мало — к суровой зиме;
  • зима будет холодной, если в праздник муравьи вьют высокие кучи;
  • если на рассвете пошел дождь, то к полудню закончится;
  • земля быстро высохла после дождя — ненастье затянется;
  • 17 сентября весь день идет дождь — к сухой осени;
  • по деревне заяц пробежал, а филин громко кричит — к пожару.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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