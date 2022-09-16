Продолжение громкой истории. Родившая в 11 лет Валя Исаева стала четырежды мамой и разводится

Несколько лет ничего не было слышно о семье Вали Исаевой и Хабиба Патахонова. Пара стала известна на всю страну в 2005 году после ток-шоу: в эфире 11-летняя школьница призналась, что беременна от приезжего из Таджикистана. Молодые люди вскоре поженились. А недавно в жизни супругов произошли серьезные перемены.

У 29-летней Вали подрастает четвертый ребенок: сынишке скоро исполнится два года. Воспитанием детей многодетная мама занимается одна, бабушка умерла, а муж уехал на Донбасс. Хабиб сказал, что едет воевать, обещал помогать. «Он некрасиво себя повел. Бросил четверых детей без средств к существованию. Уезжая на Украину, отдал мне банковские карты и пообещал: на них придут деньги за контракт. Но все это оказалось пустозвоном. Нам пришлось очень тяжело», — возмущается Валентина.

Женщина приняла решение разводится, сил терпеть уже нет. «Уехал 3 июня. Не оставил мне никаких денег, не подумал, на что мне жить с детьми. А я из-за него без работы осталась. Еще полтора месяца назад у меня была работа — поваром на заводе, рядом с домом. Летом дочка на три недели устроилась в МФЦ подработать, я надеялась, что с детьми вместо нее Хабиб посидит. Но он мне сказал: «Уходи с работы, занимайся детьми». Дескать, буду тебя сам обеспечивать. И я уволилась. А человек просто все бросил и ушел. У меня вообще никого из близких нет, я сирота. Бабушка умерла от рака два года назад. Некому помочь. Настоящий мужчина так не делает», — сетует она.

Позже Хабиб сказал ей, что хотел проучить. «Первые деньги, как я поняла, Хабибу выплатили только в июле. Но я их все равно не увидела. Когда он уезжал, не спросила у него пин-код карты. Он мне с Украины позвонил и в итоге его сообщил. Я вставила карточку в банкомат, а там: «Карта временно заблокирована». Он через две недели позвонил: «Я это сделал специально, чтобы ты шла работать. Нечего жить на мои деньги». Я так и села. Сказала ему, что буду разводиться», — говорит Валя.

Однако, когда мужчина получил ранение, то тут же стал просить прощения. «Сейчас он в госпитале лежит с контузией. Давит на жалость, умоляет простить. Но нет, все, я развожусь! У нас есть общий чат с родными других контрактников. Оттуда пара девочек мне помогали, скидывали деньги. Вот как-то с детьми это время прожила. Когда я ему об этом по телефону говорю, он мимо ушей все пропускает», — делится Исаева.