Противостояние Нептуна и Солнца 16 сентября 2022 года: идеальный день для принятия важных решений

Вадим Карасев

Солнце и Нептун сегодня будут располагаться в очень удачном для нас с вами положении. Это хороший день для проявления решительности. Смелые и целеустремленные люди сегодня с высокой вероятностью вырвутся в лидеры.

Это будет благоприятная пятница, в которую нужно фокусироваться не на грядущем отдыхе, а на работе и незавершенных делах. Учитывая особенности ночных светил, участвующих в оппозиции, можно сказать, что сегодня всем нам стоит помнить об актуальности закона замещения. Солнце и Нептун помогут получить желаемое, но для этого придется избавиться от всего лишнего.

Пользуйтесь интуицией

Сегодня очень мощным станет шестое чувство, причем у большинства людей. Если вы сейчас стоите перед сложной дилеммой, то сегодня с высокой вероятностью вы сможете найти выход из ситуации.

Ключ к решению проблем будет находиться в вашем сердце. Нептун и Солнце помогут найти этот ключ и отворить им двери, ведущие к счастью. Всем людям, которые очень сильно хотят избавиться от проблем, сегодня удастся это сделать, либо наметить верный путь. Главное — не бояться использовать любую возможность.

Мыслите креативно

Если очень хочется решить сложную рабочую задачу или личную проблему, то попробуйте подойти к процессу с долей кретива. Это благотворно скажется на вашей продуктивности в течении дня и поможет очень быстро достичь успеха в каких-то сложных и привычных делах.

Нептун — планета, которая помогает нам видеть новые возможности там, где раньше мы бы увидели лишь беспробудную тьму. Наша жизнь сегодня может очень резко поменяться, но без вашей решительности этого не произойдет.

Старайтесь быть оптимистами

Третий компонент успеха в попытках взять в жизни правильный курс — это доброта, оптимизм и хорошее настроение. К таким людям будут тянуться окружающие, поскольку доброта и позитив всегда ассоциируются с удачей и успехом.

Делайте комплименты окружающим, а также старайтесь не критиковать их за ошибки и действия, которые вы считаете в какой-то мере неверными. Чтобы принятое решение было правильным, достаточно поверить в то, что у вас все получится. Скепсис и нытье — это удел тех, кто уже сдался и не может выиграть по определению.