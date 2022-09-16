Психолог рассказала, как проводить заговоры на деньги, привлечь и удержать необходимую сумму

Заговоры на деньги всегда пользовались большой популярностью. Стоит отметить, что в последнее время стало модно рассказывать о том, что деньги являются энергией, которой удается руководить. Психолог и инициатор тренинга «Курс на богатство» Галина Цех полностью согласна с таким утверждением.

Помогают ли заговоры на деньги

Человек сам строит свою судьбу через свои мысли и эмоции. И это правда, в отличие от того, что кому-то по судьбе не дано быть богачом. Чаще всего так говорят те, кто не хочет ничего менять, не действует, а просто сидит на одном месте. Таким людям легче ужиться с нехваткой финансов, ведь можно легко списать все провалы на судьбу.

У человека чаще всего столько финансов, сколько он хочет получать. Потому нужно точно знать – подготовлены ли вы к финансовому успеху. Чтобы ответить на такой вопрос, поймите, какие установки руководят отношениями с финансами.





Для начала попытайтесь слиться воедино со своими эмоциями, с теми, что вызывают купюры, когда вы их берете и отдаете. Это может быть радость, азарт, недоверие. Если негатива больше, нужно понять, почему так происходит. Вспоминайте, как с деньгами обращались ваши родственники, что вам рассказывали.

Отношения с купюрами начинают формироваться в раннем возрасте 1-3 года. В это время ребенок принимает все родительские чувства за свои собственные, вбирая в себя отношение к финансам и остальным спектрам жизни.

Лучшим методом воспитать в малыше миллионера является собственный пример. Даже если на вашем счету нет большой суммы, живите так, как живут богачи. Работайте над собой и своими опасениями. Более открыто относитесь к жизни, людям. Ну и конечно же, учитесь обращаться с финансами – накапливайте, приумножайте и вкладывайте их в прибыльные проекты.

Как привлечь деньги в дом

Человек имеет семь основных чакр. Все они связаны между собой, причем каждая влияет на финансовый поток. У дамы количество денег будет напрямую зависеть от сексуальной чакры. У представительниц прекрасного пола второй центр является дающим, а у мужчин – берущим. Количество энергии, которое дама ориентирует на своего кавалера, влияет на его удачу.





Щедрость способна привести к вам новые деньги. Это энергия работы. Под лежачий камень и вода течь не будет. То же самое относится и к деньгам – если человек ничего не делает, денег у него не будет. Если хотите получать больше, научитесь больше давать.

Отношения с финансам во многом похожи на отношения с сильным полом. Их намного проще удержать, не цепляясь, отпустив страх утраты. Не нужно думать, что деньги являются единственной целью в жизни.

Что делать, чтобы денег было больше

Есть проверенный способ увеличить свое благосостояние – переночуйте с деньгами. Возьмите купюры, желательно разной валюты, раскидайте их на кровати и ложитесь спать, лучше без одежды. Обращайте внимание на то, какие эмоции появятся в это время.





Утром попытайтесь вспомнить, что вам ночью снилось, и проведите анализ. После пробуждения обратите внимание на то, где находятся деньги – возле ног, под спиной или под головой. В аюрведе говорят, что в ногах собирается страх предков. Поэтому если утром вы увидите кучку денег под коленками, нужно пересмотреть родовой страх перед большим состоянием.

Известно, что деньги обожают направление. Если вы не в курсе, куда будете их девать, вряд ли у вас получится завлечь в свою жизнь финансовую энергию. Чтобы ее удержать, нужно осознанно понять свои настоящие желания, пытаться их осуществить, но постепенно.

Проблемой современных людей является то, что они хотят получить все и сразу. Многие берут кредиты, как бы обращаясь за авансом к Вселенной. А она всегда идет к балансу, отнимая у человека что-то иное. Это может быть уверенность в завтрашнем дне, здоровье или еще что-то важное.