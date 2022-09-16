Путин заявил, что ЕС может снять санкции с «Северного потока — 2», если «приспичило»

Евросоюз может снять санкции с газопровода «Северный поток — 2», если им «все так тяжело», заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, передает ТАСС.

Сертификация проекта была приостановлена 22 февраля, после начала российской спецоперации на Украине.

По словам Путин, «если приспичило», если все так тяжело, можно снять санкции с «Северного потока — 2» и получать 55 миллиардов кубометров газа в год.

«Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, под санкции поставили газопровод новый, »«Северный поток — 2. А мы виноваты?», — отметил президент. При этом Путин подчеркнул, что Россия всегда выполняла и будет выполнять все свои контрактные обязательства.