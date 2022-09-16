Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
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Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций

Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкцийПосольство России в США: санкции лишь подстегнули негативные тенденции с продовольствием

Посольство России в Вашингтоне рассказало об усилении негативных тенденций с продовольствием на фоне антироссийских санкций. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

Дипломаты упрекнули США в игнорировании того факта, что большая часть судов разгружается в европейских государствах, а не в действительно нуждающихся, например, в Йемене, Кении и Ливане. «Продовольственные проблемы вызваны, прежде всего, дисбалансами в глобальной экономике, в том числе системными ошибками властей западных стран», — сказано в сообщении.

Посольство также прокомментировало обвинения Госдепартамента США о якобы причастности России к ухудшению глобальной продовольственной безопасности и повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры на Украине, назвав их безосновательными. Дипломаты отметили, что Соединенные Штаты пытаются «замылить» реальную обстановку на мировых продовольственных рынках.

Кроме того, в дипмиссии указали на то, что США обходят молчанием меморандум между Россией и ООН, подключающий организацию к снятию ограничений на экспорт российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. В свою очередь Россия намерена продолжать выполнять все обязательства по международным соглашениям, заявило посольство.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что санкции США и Евросоюза создают преграды российскому экспорту продовольствия и удобрений. В частности, из-за ограничений появляются проблемы со страхованием перевозок.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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