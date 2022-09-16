Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом

Вадим Карасев

«Ъ» заявил об уменьшении способов оплаты за рубежом для россиян из-за СШАСюжетСанкции против России:

Минфин США внес в санкционный список главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. В то же время сама НСПК и платежная система «Мир» в черном списке не значатся, сообщает «Коммерсантъ».

Как предупредили опрошенные изданием эксперты, после заявления американского ведомства у россиян уменьшатся способы оплаты за рубежом, а расширить круг стран, принимающих карты платежной системы «Мир», станет гораздо сложнее. В частности, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что «становится непонятно, насколько партнеры готовы рисковать». Глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова отметила, что разъяснения американского регулятора «не носят избирательный характер, а касаются сотрудничества с платежной системой в принципе».

Минфин пригрозил санкциями финансовым организациям третьих стран

Ранее Министерство финансов США допустило введение санкций в отношении финансовых компаний за поддержку расширения Национальной системы платежных карт (НСПК) и использования карт «Мир» за пределами России.

15 сентября власти США расширили санкции против России. Вашингтон внес в санкционный список 40 россиян и более 30 российских структур. Под американские рестрикции, в частности, попали помощник президента РФ Максим Орешкин и детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, которую обвинили в причастности к незаконному вывозу украинских детей на российскую территорию. Также США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, членов его семьи и ряда чиновников и правоохранителей Крыма.

Реакция России

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введенные администрацией США санкции не могут повлиять на подход и позицию Москвы. Он также обратил внимание на сумбурность очередного «пакета рестрикций».

Дипломат подчеркнул, что Вашингтону не удастся изолировать Москву санкциями. По его мнению, это подтверждает плотный график международных встреч президента России Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС.

На данный момент карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, возможность приема данных карт прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой. Несмотря на политику западных стран, к российской платежной системе продолжают присоединяться дружественные страны. В частности, о таком намерении заявили Куба и Малайзия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.