Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2

Вадим Карасев

Одну из бывших участниц телестройки решили на один вечер сделать ведущей. Изначально Саша Черно приехала на поляну, чтобы поддержать Кристину Бухынбалтэ. В итоге они провели тет-а-тет с Кристиной, так как она недавно рассталась с Иваном Барзиковым. После этого Черно провела выбор предварительных симпатий, выступила на Лобном на стороне Кристины и устроилась на кухне, чтобы подгонять участников, которые готовили ей еду.Оказалось, что на Дом-2 Саша Черно появилась спонтанно и из отпуска уже вышел Влад Кадони. В итоге он смог усмирить женщину на Лобном.Иван Барзиков принял решение уйти в загул после того, как Крис в очередной раз его унизила и до понедельника выставила с Поляны. Бухынбалтэ решила взять с него пример и, не дожидаясь выходных, также ушла в загул. Тем более рядом с ней есть Саша, которая может показать все самые злачные места Москвы.К слову, не так давно Черно общалась с Захаром Саленко. Интересно, может быть она решила свести Крис с парнем, который сейчас испытывает финансовые трудности? Что думаете?