Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
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Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2

Сашу Черно сделали на вечер ведущей Дом-2
Бывшая участница Дом-2 Саша черно приехала на теле стройку, чтобы поддержать Кристину Бухынбалтэ и в итоге стала ведущей на один вечер. Одну из бывших участниц телестройки решили на один вечер сделать ведущей. Изначально Саша Черно приехала на поляну, чтобы поддержать Кристину Бухынбалтэ. В итоге они провели тет-а-тет с Кристиной, так как она недавно рассталась с Иваном Барзиковым. После этого Черно провела выбор предварительных симпатий, выступила на Лобном на стороне Кристины и устроилась на кухне, чтобы подгонять участников, которые готовили ей еду.

Оказалось, что на Дом-2 Саша Черно появилась спонтанно и из отпуска уже вышел Влад Кадони. В итоге он смог усмирить женщину на Лобном.

Иван Барзиков принял решение уйти в загул после того, как Крис в очередной раз его унизила и до понедельника выставила с Поляны. Бухынбалтэ решила взять с него пример и, не дожидаясь выходных, также ушла в загул. Тем более рядом с ней есть Саша, которая может показать все самые злачные места Москвы.

К слову, не так давно Черно общалась с Захаром Саленко. Интересно, может быть она решила свести Крис с парнем, который сейчас испытывает финансовые трудности? Что думаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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