Сергей Лисовский: Цифровизация животноводства снизит нашу зависимость от импорта племенного скота

Депутат считает, что отечественная база данных о генетическом материале поможет ученым вывести новые высокопродуктивные породы коров

В России предлагают создать единую цифровую базу об используемом животноводами на территории нашей страны генетическом материале. Проект закона с такой нормой уже внесен в Госдуму. Один из авторов документа, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский, рассказал в интервью «Парламентской газете», почему необходимо введение «цифры» в животноводстве и как это поможет снизить зависимость от импортного генетического материала.

- Насколько сегодня остра зависимость отечественного животноводства от иностранного генетического материала?

- Производительность мясомолочной отрасли в первую очередь связана с генетикой животных. Многие из тех, кому сегодня за пятьдесят, помнят советские репортажи о рекордных надоях костромской породы коров. Порода была выведена после войны, в ее дальнейшем совершенствовании принимали участие ученые-генетики советской школы. Но с начала 90-х проблеме племенного животноводства внимания практически не уделялось. Привело это к тому, что сегодня племенной скот мы в основном закупаем за рубежом, а свои породы-рекордсмены оказались забыты. О том, насколько серьезна проблема, говорят цифры: сегодня племенное поголовье в России составляет чуть более 9 процентов от общего количества разводимого молочного скота. А нужно минимум 15 процентов. Без этого мы не сможем обеспечить продовольственную безопасность страны.

- Что же предлагает внесенный законопроект?

- Поправки в Закон «О племенном животноводстве» предлагают ввести систему электронного учета племенного скота на территории нашей страны. Единая цифровая система будет содержать информацию о перечне используемых животных, племенных стадах, хозяйствах, а также о выданных разрешениях на импорт племенного материала. Вносить информацию в единую систему будут обязаны все племенные хозяйства. Таким образом будет проведена необходимая инвентаризация генетических ресурсов в животноводстве, создана база оценки быков, как наших, так и импортных, по качеству потомства.

- Цифровая система учета сделает прозрачной картину происхождения генетического материала, но как она поможет сокращению его импорта?

- Ограничивать импорт нужно, но не одномоментно. Это должно произойти естественным образом, по мере того, как конкурентоспособными станут отечественные племенные хозяйства. А чтобы отечественные генетики знали, в каком направлении двигаться, должна быть четкая картина происхождения племенного материала, который используется в животноводческих хозяйствах. Что касается импорта, то сегодня вводимая система нацелена на то, чтобы покупать только лучшее, только тот генетический материал, который имеет прозрачное происхождение.

- А как поможет система учета развитию отечественного племенного животноводства?

- Контрафакт племенного материала — явление распространенное?

- Это, безусловно, серьезная проблема, наносящая большой урон животноводству. Дело в том, что контрафакт племенного материала невозможно быстро выявить. Животное может иметь генетические заболевания, которые проявятся с годами и не позволят достичь обещанной производительности животного.

- Какие еще меры по развитию племенного животноводства вы считаете необходимыми?

- Необходимо развивать материальную базу племенных хозяйств. Запускать новые лаборатории геномной селекции. При этом важно понимать, что исследования в таких лабораториях и последующее выведение новых пород в племенных хозяйствах — дело дорогостоящее и небыстрое. Продукция генетической селекции на первом этапе — товар штучный. В нашем законопроекте, кстати, не случайно вводится понятие «объект регистрации». Если раньше объектом регистрации было племенное хозяйство, то теперь этот статус должны получать животные на основе информации из племенной книги, где описаны их ключевые характеристики. Таким образом, и отпущенная господдержка должна распределяться с расчетом на каждую племенную голову, а не в общем направляться хозяйству.

СПРАВКА

По данным ВНИИплем, в России разводят 24 породы молочного скота, при этом их абсолютная и относительная численность ежегодно меняется. Большинство отечественных пород — черно-пестрая, холмогорская, ярославская — имеют тенденцию к сокращению, тогда как поголовье голштинского скота в стране динамично увеличивается: в 2015 году насчитывалось 170 тысяч голов этой породы, а в 2020-м — уже более 300 тысяч. Импорт голштинов достиг 96 процентов от общих объемов ввоза племенного скота.